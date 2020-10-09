برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بجائزة نوبل للسلام 2020

أعلنت الأكاديمية السويدية الجمعة عن فوز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020. وفاز البرنامج الأممي بالجائزة المرموقة بفضل "جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات ولكونه محركا للجهود المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب".

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منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2020 إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لجهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع، حسب ما أعلنت لجنة نوبل الجمعة.

وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على "جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات ولكونه محركا للجهود المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب".

تبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1,1 مليون دولار وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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