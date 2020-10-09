دوري أبطال اسيا: الدوحة تستضيف المباريات المتبقية لمنطقة الشرق

مصطفى ابو مونس ا ف ب

ينتظر برسبوليس الفائز من منطقة الشرق لمواجهته في نهائي دوري ابطال اسيا في كرة القدم

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الدوحة (أ ف ب)

ستقام المباريات المتبقية من منافسات منطقة الشرق ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم والمعلقة منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الجمعة.

وذكر الاتحاد القاري في بيان انه "بعد اتفاق بين الاتحاد الاسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم.. ستقام المباريات بين 18 تشرين الثاني/نوفمبر و13 كانون الاول/ديسمبر 2020، بعد الاستكمال الناجح لمباريات الغرب في قطر" بنظام التجمّع.

وكانت منافسات الغرب انتهت بتأهل برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية على حساب النصر السعودي، بركلات الترجيح الاسبوع الماضي في نصف النهائي وراء ابواب موصدة تفاديا لتفشي الفيروس.

في المقابل، ذكر الاتحاد القطري ان المباريات "ستقام وسط اجراءات طبية مشددة" لضمان صحة المشاركين على غرار مباريات الغرب التي استمرت في الفترة بين 14 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

قال في بيان إن المباريات ستقام "بمشاركة 16 فريقاً من ست دول هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وماليزيا وتايلاند، للفوز بمقعد منطقة الشرق لمواجهة بطل غرب القارة في نهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية الآسيوية في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

اضاف ان "الاتحاد الآسيوي طلب من القطري استضافة مباريات أندية شرق القارة بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته الدوحة في تنظيم منافسات دوري أبطال آسيا لغرب القارة"، معتبرا ان موافقة قطر جاءت "لمساعدة الاتحاد الآسيوي على إتمام منافسات البطولة القارية وفق الجدول الزمني المقرر".

© 2020 AFP