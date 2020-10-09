رئيس قرغيزستان مستعد لتقديم استقالته لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

نشر رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف الجمعة بيانا على موقعه الإلكتروني يعلن فيه استعداده للاستقالة من منصبه من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. واشترط الرئيس القرغيزي وجود حكومة في البلاد للتقدم باستقالته مبررا ذلك بوجوب العودة للشرعية.

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أعلن رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف الجمعة أنه "مستعد للاستقالة"، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة الواقعة في آسيا الوسطى منذ نحو أسبوع بعد الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل.

وقال جينيبكوف في بيان نُشر في وقت مبكر الجمعة على موقعه الإلكتروني "أنا مستعد لترك منصب رئيس جمهورية قيرغيزستان" بمجرد أن تصبح هناك حكومة جديدة شرعية وأن "نعود إلى طريق الشرعية".

وكان متظاهرون في العاصمة القرغيزية بشكيك قد اقتحموا "البيت الأبيض" وهو مقر الرئاسة والبرلمان في البلاد ويعد المقر الرئيسي للسلطة يوم الثلاثاء الماضي، كما اقتحموا مقر لجنة الأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف. وكانت المظاهرات قد اندلعت في البلاد احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس سورونباي جينبيكوف وإقامة انتخابات برلمانية جديدة

وقرغيزستان التي شهدت ثورتين في 2005 و2010 هي الجمهورية السوفياتية السابقة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تنعم ببعض من التعدّدية السياسية، لكنّ البلاد تهزّها باستمرار أزمات سياسية.

فرانس24/ أ ف ب

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