روسيا تسجّل عددا قياسيا من الإصابات اليومية بكوفيد-19 بلغ 12126 حالة

ديميتار ديلكوف ا ف ب

رجل يضع كمامة ويقي نفسه من المطر بجريدة في موسكو بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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موسكو (أ ف ب)

سجّلت روسيا الجمعة عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد وفق حصيلة نشرتها الحكومة، تجاوزت العدد القياسي السابق الذي سُجّل مع بداية تفشي الوباء في البلاد في أيار/مايو.

وأعلن مسؤولون تسجيل 12 ألفا و126 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و272 ألفا و238، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغت أعلى حصيلة يومية سابقة للإصابات في روسيا 11 ألفا و656 سجّلت في 11 أيار/مايو.

وتم رفع القيود واسعة النطاق التي كانت مفروضة بعدما بدأ عدد الإصابات الجديدة بالتراجع في أيار/مايو.

لكن رئيسة جهاز حماية المستهلكين الروسي آنا بوبوفا وصفت الوضع بأنه يزداد صعوبة وحذّرت من احتمال فرض تدابير جديدة. وقالت "إما أن نلتزم (بالقيود) أو أنه سيتوجب علينا إدخال إجراءات جديدة".

وأعادت موسكو، حيث تم تسجيل أعلى عدد من الإصابات حتى الآن، فرض بعض التدابير الشهر الماضي.

وأصدر رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين أوامر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 65 عاما بالتزام منازلهم ودعا إلى عمل نحو ثلث موظفي كل شركة من منازلهم.

وأعلنت روسيا تسجيل 22 ألفا و257 وفاة جراء الوباء، لكن مراقبين اتهموا السلطات بعدم الكشف عن كامل أعداد الوفيات.

© 2020 AFP