رولان غاروس: نادال يصعد للدور النهائي ويواجه جوكوفيتش المصنف الأول عالميا

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الإسباني رافايل نادال بعد فوزه في نصف نهائي رولان غاروس، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

للمرة الثالثة عشرة في مسيرته الرياضية، وصل الإسباني رافايل نادال المصنف الثاني عالميا الجمعة إلى نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، إحدى بطولات الغراند سلام الأربع، بعد فوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-صفر). وبهذا سيواجه الصربي نوفاك جوكوفيتش الأول عالميا وذلك بعد فوزه الصعب على على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-3 و6-3 و5-7 و4-6 و6-1 في ثلاث ساعات و54 دقيقة.

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فاز الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا الجمعة على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-صفر) ليصل بذلك إلى الدور النهائي من بطولة رولان غاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب. وهذه هي المرة الثالثة عشرة في مسيرته الزاخرة التي يصل فيها للنهائي.

وحقق ابن الـ34 عاما فوزه التاسع والتسعين في البطولة الفرنسية المتوج بلقبها 12 مرة، مقابل خسارتين منذ تتويجه للمرة الاولى عام 2005، ليصبح على بعد فوز واحد من معادلة رقم الاسطورة السويسري روجيه فيدرر المتوج بلقب 20 بطولة كبرى.

ويلتقي في النهائي الصربي نوفاك جوكوفيتش الأول عالميا وذلك بعد فوزه الصعب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-3 و6-3 و5-7 و4-6 و6-1 في ثلاث ساعات و54 دقيقة.

وثأر نادال من شفارتسمان الذي هزمه الشهر الماضي في ربع نهائي دورة روما الإيطالية للماسترز، محققا فوزه الأول على الإسباني من أصل 9 مواجهات.

وقال نادال "بالنسبة لي إنه أمر رائع أن أخوض نهائي رولان غاروس مرة جديدة".

مرة جديدة ورغم الموسم المضطرب وغيابه عن الملاعب منذ آذار/مارس بسبب جائحة "كوفيد-19" حتى الشهر الماضي، تابع نادال هيمنته في رولان غاروس بدون منازع.

بسط هيمنته في أول مجموعتين، لكنه ارتكب بعض الأخطاء بموازاة انتفاضة من الأرجنتيني كادت تنتزع منه المجموعة الثالثة.

ويسعى نادال إلى لقبه الثالث عشر في 16 مشاركة في البطولة الفرنسية، ليعادل رقم المخضرم فيدرر الغائب عن البطولة بسبب تعافيه من جراحة في ركبته.

في المقابل، انتهى مشوار شفارتسمان الذي حقق الثلاثاء إنجازا شخصيا ببلوغه نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولات الكبرى، وذلك بعد إقصائه النمسوي دومينيك تييم الثالث ووصيف بطل العامين الماضيين بالفوز عليه بعد مباراة ماراتونية استغرقت أكثر من خمس ساعات.

ولم يسبق قبل ذلك لابن الـ28 عاما أن ذهب أبعد من الدور ربع النهائي في الغراند سلام حيث توقف مشواره ثلاث مرات سابقا، أعوام 2017 و2019 في فلاشينغ ميدوز الأمريكية و2018 في رولان غاروس بالذات.

وبرغم خسارته، سيدخل شفارتسمان الذي لا يتمتع بقامة كبيرة (1,68 م)، نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الأسبوع المقبل.

في المجموعة الأولى، تقدم نادال سريعا 2-صفر، حاول شفارتسمان كسر إرسال الماتادور في الشوط الخامس، لكن نادال صمد ورفع الفارق إلى 4-1. احتفظ الإسباني بتقدمه حاسما المجموعة 6-3 في 67 دقيقة.

وكما في المجموعة الاولى، بكّر نادال بكسر إرسال شفارتسمان متقدما 2-1 في الثانية، قبل أن يحسمها 6-3 في 44 دقيقة.

في الثالثة، ترجم أول فرصة من أصل ثلاث لكسر إرسال الأرجنتيني متقدما 3-1، وكان في طريقه لحسم المجموعة والمباراة بسهولة.

لكن شفارتسمان صمد وكسر ارسال الإسباني مقلصا الفارق إلى 2-3 ثم 3-4، وكان قريبا جدا من كسره مجددا في ظل تراجع لياقة ابن جزيرة مايوركا الذي حافظ على رباطة جأشه وتقدم 6-5.

وفي الشوط الحاسم "تاي بريك"، سحق نادال خصمه 7-صفر، قاطعا أي أمل منطقي له بالعودة.

قال نادال الذي بلغ النهائي للمرة الخامسة دون خسارة أي مجموعة "في المجموعة الثالثة، ارتكبت بعض الأخطاء ولعب هو بشكل جيد".

تابع نادال الذي تأهل للمرة الـ28 إلى نهائي بطولة كبرى "لعبت كثيرا ضده، وهو يتحسن في كل مرة. خاض مباراة خارقة قبل يومين ضد دومينيك (تييم). اليوم سارت الأمور بشكل جيد معي وأنا سعيد جدا".

ولم يخسر نادال في رولان غاروس سوى مرتين، في ثمن نهائي 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ وربع نهائي 2015 أمام جوكوفيتش، علما بأنه انسحب قبل الدور الثالث في نسخة 2016.

فرانس24/ أ ف ب

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