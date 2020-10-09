فيروس كورونا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في فرنسا وأكبر عدد وفيات خلال أسبوع

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منظر عام من شوارع العاصمة الفرنسية باريس حيث بات ارتداء الكمامة أمرا اعتياديا في ظل الارتفاع القياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

سجلت فرنسا الجمعة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث تخطى 20 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 100 خلال 24 ساعة وهي الحصيلة الأكبر في أسبوع واحد.

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نشرت وزارة الصحة الفرنسية الجمعة بيانات عن حالة وباء كوفيد-19 في البلاد قفز فيها عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة إلى أكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 20330 حالة إصابة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 691 ألفا و977 حالة. ورصدت الوزارة أكثر من 18 ألف حالة إصابة يومية جديدة خلال اليومين الماضيين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 109 وفيات إلى 32630 في المجمل وذلك في أكبر عدد وفيات خلال أسبوع.

فرانس24/ رويترز

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