مالي: ترقب وصول الرهينة السابقة صوفي بترونين إلى فرنسا حيث سيستقبلها ماكرون

وصلت الرهنية السابقة الفرنسية صوفي بترونين ليلة الخميس الجمعة إلى باماكو بعد الإفراج عنها، حيث أدلت بأول تصريحاتها للصحافيين. ومن المرتقب أن تصل بترونين إلى فرنسا خلال نهار اليوم الجمعة، حيث سيستقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون.

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من المنتظر أن تصل الرهينة الفرنسية السابقة صوفي بترونين، التي تم الإفراج عنها الخميس في مالي، الجمعة إلى فرنسا، حيث سيكون في استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهي آخر رهينة فرنسية في العالم.

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"سأعود لأرى ما يحدث في غاو"

وأعلنت الرهينة السابقة في لقاء مع الصحافيين في السفارة الفرنسية في باماكو نيتها العودة إلى غاو شمال مالي، للتأكد من أن منظمة إغاثة الأطفال التي كانت ترأسها قبل أن يتم اختطافها، قبل أربع سنوات من قبل جهاديين، تواصل عملها بشكل مناسب.

وقالت بترونين: "سأذهب إلى فرنسا ثم سويسرا وبعد ذلك سأعود لأرى ما يحدث هناك"، مشيرة إلى التزامها بخدمة الأطفال ودور منظمتها في محاربة سوء التغذية لدى الأطفال الأيتام خاصة.

كما عبرت الرهينة السابقة عن سعادتها لتمكن مساعديها في المنظمة على تولي مهمة تسييرها في غيابها، مضيفة: "يتعين علي الذهاب إلى هناك لإلقاء نظرة، ولأحييهم. لأنني قدمت هذا الالتزام. إذا التزمت ، فاستمر في الالتزام ، وإلا فستفقد سبب وجودك على هذه الأرض".

"أمي صخرة"

كان نجلها سيباستيان شادو الذي وصل إلى باماكو الثلاثاء متأثرا كثيرا بتجدد اللقاء مع والدته. وقال بخصوصها للصحافيين: "أمي صخرة..."، معبرا عن قوة امرأة رفضت أن تفكر يوما في الموت خلال مدة احتجازها.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيكون في استقبالها، في بيان عن "ارتياحه الكبير" بالإفراج عن صوفي بترونين. وغرد ماكرون على تويتر لاحقا أنه "تبادل بضع كلمات عبر الهاتف" مع الرهينة المفرج عنها.

فرانس24

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