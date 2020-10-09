 تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#دونالد ترامب
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

كواليس عملية إطلاق سراح الرهينة الفرنسية صوفي بترونين من قبضة الجهاديين في مالي

نشرت في:

صورة ملتقطة من الشاشة،
صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24
نص : وسيم نصر تابِع
|
فيديو : وسيم نصر تابِع
7 دقائق

قال الصحافي في فرانس24 المختص في قضايا الجماعات الجهادية وسيم نصر إن عملية إطلاق سراح الرهينة الفرنسية الأخيرة في العالم صوفي بترونين والتي كانت بقبضة الجهاديين في مالي أتت بعد أن تم دمج صفقتي تحرير زعيم المعارضة في البلاد سومايلا سيسيه ورهينتين إيطاليتين وتوسيعها لتشملها. وأضاف نصر أن الارتباك الذي ظهر في عملية تحرير الرهائن وتأخر وصولهم إلى باماكو راجع لتأخر وصول آخر دفعة من سجناء تنظيم القاعدة المفرج عنهم من سجون الحكومة المالية إلى شمال البلاد، وإلى مهلة طلبها التنظيم مدتها ثلاثة أيام لإخفائهم.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.