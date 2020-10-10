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إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن التي كانت مقررة الخميس المقبل في ميامي

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جو بايدن ودونالد ترامب خلال المناظرة الأولى بينهما في 29 سبتمبر/أيلول في كليفلاند.
جو بايدن ودونالد ترامب خلال المناظرة الأولى بينهما في 29 سبتمبر/أيلول في كليفلاند. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : محمد سعيد الوافي
4 دقائق

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية في الولايات المتحدة ليل الجمعة السبت إلغاء المناظرة الثانية التي كانت مقررة الخميس المقبل في ميامي بين المرشحين للرئاسة، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. وانتقدت حملة ترامب قرار اللجنة قائلة إنه لا يوجد أي "سبب طبي لمنع إجراء" المناظرة "لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة".

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أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية السبت إلغاء المناظرة الثانية التي كانت مقررة الخميس المقبل في ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق) بين المرشحين للرئاسة، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن على خلفية إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وبعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي، حولت اللجنة هذه المناظرة إلى لقاء افتراضي، وهو ما رفضه ترامب في شكل قاطع.

وانتقدت حملة ترامب لجنة المناظرات الرئاسية قائلة إنه لا يوجد أي "سبب طبي لمنع إجراء مناظرة 15 أكتوبر لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة ومستعد للمناظرة".

ومن المقرر إجراء مناظرة أخرى بين المرشحين في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

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