النيابة العامة في البيرو ستفتح تحقيق بحق الرئيس عند نهاية ولايته

خوان بابلو أزاباشي أندينا/ا ف ب

صورة وزعتها وكالة الأنباء البيروفية الرسمية "أندينا" يظهر فيها الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أثناء إعلانه حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في خطاب متلفز في ليما في 30 أيلول/سبتمبر 2019.

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ليما (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة في البيرو الجمعة أنها ستفتح تحقيقا في فساد الرئيس مارتن فيزكارا عند انتهاء ولايته في تموز/يوليو 2021.

وذكرت النيابة العامة في بيان "بعد تلقي تقرير النيابة العامة الإقليمية المتخصصة في جنح الرشوة بحق المسؤولين، قررنا أن هناك أسبابا توجب التحقيق مع رئيس الجمهورية".

واوضحت النيابة انه بسبب الحصانة التي يمنحها الدستور لرئيس الدولة، فإن "بدء التحقيق سيبقى معلقا حتى 28 تموز/يوليو 2021، عندما سيغادر منصبه".

وتتعلق القضية، التي بدأت فيها إجراءات عزل فيزكارا من دون جدوى، في أيلول/سبتمبر، بتعيين مغن من قبل وزارة الثقافة.

ويشتبه القضاء في أن هذا الفنان المغمور ريتشارد سيسنيروس، والملقب بـ "ريتشارد سوينغ"، تلقى حوالي 50 ألف دولار من المال العام بموجب عقد ترضية لإلقاء محاضرات.

خلال إجراءات لعزل الرئيس أمام البرلمان في أيلول/سبتمبر، استمع النواب إلى تسجيلات صوتية لفيزكارا وهو يطلب من مساعديه إخفاء عدد الزيارات التي قام بها هذا المغني إلى مقر الحكومة.

وشهدت البيرو في السنوات الأخيرة عدم استقرار سياسي كبير، حيث واجه الرؤساء الأربعة الآخرون مشاكل مع القضاء.

© 2020 AFP