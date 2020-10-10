اليمن: التحالف بقيادة السعودية "يدمر" طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون
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نقلت وكالة الأنباء السعودية السبت عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة باليمن قوله إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتها "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن السبت أنه اعترض ودمر طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتهما "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة"، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن متحدث باسم التحالف.
ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين على الواقعتين.
ويرزح اليمن تحت وطأة الصراع منذ عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ثم على أنحاء كثيرة من شمال البلاد. وتصاعدت حدة القتال في مارس/آذار 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية بهدف إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
فرانس24/ رويترز
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