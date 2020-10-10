تصفيات مونديال 2022: خماسية سهلة للبرازيل ضد بوليفيا في افتتاح مشوارها

أماندا بيروبيلي تصوير مشترك/ا ف ب

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ساو باولو (أ ف ب)

تخطت البرازيل ضيفتها بوليفيا بسهولة تامة 5-صفر، بينها ثنائية لمهاجم ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو، الجمعة في افتتاح مبارياتها ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

وهزّ الشباك أيضا المدافع ماركينيوس وصانع اللعب كوتينيو في مباراة من طرف واحد، صنع فيها النجم نيمار هدفين بعد شكوك حول مشاركته بسبب آلام في ظهره.

في ملعب خال من الجماهير في ساو باولو بسبب برتوكول فيروس كورونا المستجد، لم تظهر بوليفيا أي طموح أمام البرازيل التي سيطرت على كافة فترات المباراة.

بحثت بطلة العالم خمس مرات بسرعة عن الشباك، مع فرص لإيفرتون من داخل المنطقة في الدقيقة الاولى ثم رأسية لماركينيوس في الثالثة.

لم تكن بوليفيا قادرة على الخروج من منطقتها وتحدي الكرة، فصنع كوتينيو وإيفرتون المزيد من الفرص على الجهة اليسرى.

وأتى الضغط بثماره في الدقيقة 16، عندما ترجم ماركينيوس عرضية دانيلو برأسه داخل المرمى مفتتحا التسجيل.

ولم تخفف أمطار الشوط الاول اندفاع البرازيل، فأجبر كوتينيو الحارس كارلوس لامبي على القيام بصدة مميزة لمنعه من تسجيل الثاني.

كدّس المنتخب البوليفي مدافعيه وراء حامل الكرة البرازيلي، لكن بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، لعب الظهير الأيسر رينان لودي عرضية مقشرة على باب المرمى لفيرمينو الذي ضاعف النتيجة.

أبقى الحارس لامبي على النتيجة منطقية في الشوط الاول، بحرمانه كاسيميرو من ضربة حرة قوية ثم نيمار من مسافة قريبة.

انتهى الشوط بنسبة استحواذ تقل عن 20% لبوليفيا المتواضعة التي سددت مرة يتيمة على المرمى بضربة حرة من 40 مترا لفرناندو ساليداس لم تتجاوز حائط الصد.

تابعت البرازيل ضغطها في الثاني، ومرر نيمار في مطلعه كرة ذهبية لفيرمينو الذي رفع الفارق إلى ثلاثة محققا ثنائية شخصية (49).

صنع كوتينيو الرابع من عرضية ارتدت من صدر خوسيه كاراسكو داخل مرمى فريقه (65)، ثم أدخل لاعب برشلونة الإسباني اسمه في لائحة المسجلين بعد عرضية من نيمار في المنطقة الصغرى (73).

وفي مباراة ثانية، قاد ثنائي أتالانتا الإيطالي دوفان زاباتا ولويس موريال منتخب كولومبيا إلى الفوز على ضيفته فنزويلا 3-صفر.

افتتح زاباتا التسجيل بعد عرضية من خوان كوادرادو (16)، ثم اضاف موريال ثنائية في الشوط الاول حسمت المواجهة (26 و45+3).

© 2020 AFP