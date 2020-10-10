جائزة إيفل الكبرى: بوتاس ينطلق أولاً أمام هاميلتون الساعي للمجد

فالتيري بوتاس أول المنطلقين في سباق جائزة إيفل الكبرى أمام زميله في مرسيدس لويس هاملتون

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حلبة نوربورغرينغ (ألمانيا) (أ ف ب)

ينطلق سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس من المركز الأول الأحد في سباق جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، أمام زميله بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الساعي إلى معادلة رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر المتوج بلقب 91 سباقا.

وتصدر بوتاس التجارب الرسمية السبت محققاً أسرع لفة بتوقيت (1:25,269 د) بفارق 256 بالألف من الثانية عن هاميلتون و293 بالألف من الثانية عن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.

وحل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو رابعا، أمام التايلاندي ألكسندر البون (ريد بول) والاسترالي دانيال ريكياردو (رينو).

وقال بوتاس عقب انتهاء التجارب الرسمية "إنه لشعور رائع أن تنجح في اللفة الأخيرة".

وشكل الطقس الخريفي البارد عائقاً أمام التجارب الحرة التي ألغيت الجمعة جراء الضباب.

وأضاف بوتاس "لقد كان الأمر صعباً للغاية مع التجارب القصيرة وهذه الظروف لاختيار الإطارات بشكل جيد، كان ذلك أبرز الأشياء اليوم".

وتابع "أعتقد أنني أستطيع الفوز. هذا هو الهدف الوحيد ليوم غد ونأمل أن نحقق بداية جيدة".

ومن المتوقع أن يكون سباق المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم الأحد، والتي تقام على حلبة نوربوغرينغ الأسطورية للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، شديدا وحماسيا.

فهاميلتون بطل العام ست مرات آخرها في السنوات الثلاث الأخيرة، يبحث من جهة على معادلة الرقم القياسي لشوماخر بـ91 سباقاً، ومن جهة أخرى إلى معادلة رقم قياسي آخر للسائق الألماني ويتعلق الأمر بعدد الألقاب العالمية، خصوصاً بعد خيبة أمله في سباق جائزة روسيا الكبرى قبل أسبوعين عندما أنهى السباق في المركز الثالث بسبب عقوبة التوقف 10 ثوان.

وكان هاميلتون فاز مرة واحدة على حلبة نوربورغرينغ في عام 2011 مع فريق ماكلارين المزود بمحرك مرسيدس، وسيحاول قيادة مرسيدس إلى فوزه الأول على الحلبة منذ تتويج الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو على الحلبة "القديمة" المخيفة في عام 1954.

لكن مهمة البريطاني الذي تجمد رصيده عند 6 انتصارات هذا الموسم، ولا يزال في صدارة الترتيب العام برصيد 205 نقاط، ستكون شاقة أمام زميله بوتاس الذي (161 نقطة)، والذي فاز في روسيا ولا يزال مصمماً على سد الفجوة مع بطل العالم.

وقال بوتاس عقب تفوقه في سوتشي على فيرشتابن "لن أستسلم وسنواصل الضغط"، مدركاً صعوبة مهمته أمام هاميلتون الذي من المتوقع أن يرد على هزيمته المخيفة في روسيا.

© 2020 AFP