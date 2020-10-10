دخول وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ وسط تبادل الاتهامات بمواصلة عمليات القصف

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ارتفع العدد الرسمي للقتلى إلى أكثر من 400 قتيل، بينهم 22 مدنيا أرمينيا و31 أذربيجانيا. لكن الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

دخل وقف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ ظهر السبت بالتوقيت المحلي (08:00 توقيت غرينتش) من شأنه وضع حد للقتال في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. لكن الطرفان تبادلا الاتهامات بمواصلة عمليات القصف والمعارك وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

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دخل وقف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ ظهر السبت بالتوقيت المحلي (08:00 ت غ) من شأنه وضع حد لأسبوعين من المعارك الكثيفة في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.

وعاد الهدوء إلى ستيباناكرت، عاصمة الإقليم الانفصالي، حيث دوت صفارات الإنذار قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وبدأ سكان بالخروج من منازلهم بعد أن اضطروا لملازمتها ليحموا أنفسهم من عمليات القصف لأيام.

مداخلة مراسل فرانس24 حسين أسد من باكو، أذربيجان 00:56

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لكن قبيل وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بمواصلة عمليات القصف والمعارك وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

فقد صرح وسيط الجمهورية المعلنة من جانب واحد أرتاك بلغاريان في تغريدة على تويتر "قبل دقائق قليلة قصفت أذربيجان مناطق مدنية في ستيباناكرت مرة أخرى بالصواريخ"، موضحا أنه لم ترد معلومات بعد عن الضحايا.

وقال بلغاريان إن "باكو تستخدم أسلوب جرائم الحرب نفسه حتى اللحظة الأخيرة".

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من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن أرمينيا "تقصف بكثافة" مناطق مأهولة بالسكان. وقالت الوزارة إن "القوات المسلحة الأرمينية تقصف بشكل مكثف مناطق جرانبوي وتيرتر وأقدم وأقجابردي وفيزولي (...) وأذربيجان تتخذ إجراءات للرد بالمثل".

وسمع مراسل وكالة الأنباء الفرنسية دوي انفجارين صباح السبت بعد موافقة أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار.

فرانس24/ أ ف ب

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