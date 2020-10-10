رولان غاروس: اليافعة شفيونتيك تمنح بولندا أول لقب في البطولات الكبرى

مارتان بورو ا ف ب

البولندية ايغا شفيونتيك تحتفل بعد فوزها في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب على الاميركية صوفيا كينن في 10 تشرين الاول/اكتوبر2020

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

باتت الشابة إيغا شفيونتيك (19 عاما) أول رياضية من بولندا تحقق لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعد فوزها السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على الأميركية صوفيا كينن المصنفة رابعة 6-4 و6-1.

وأصبحت شفيونتيك أصغر بطلة في رولان غاروس لدى السيدات منذ عام 1992 وثاني لاعبة فقط غير مصنفة تتوج بعد اللاتفية يلينا اوستابنكو عام 2017، واول لاعبة تتوج باللقب من دون ان تخسر أي مجموعة في البطولة منذ البلجيكية جوستين هينان عام 2007.

ولم يسبق لشفيونتيك المصنفة 54 عالميا أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في مشاركاتها السبع السابقة في الغراند سلام، كما لا تملك اي لقب في مسيرتها الاحترافية وكانت افضل نتيجة لها بلوغ نهائي دورة لوغانو السويسرية العام الماضي.

وكانت شفيونتيك ثاني بولندية تخوض نهائي بطولة كبرى في العصر الحديث (1968) بعد أنييشكا رادفانسكا وصيفة ويمبلدون 2012، والثالثة في مجمل البطولات الكبرى بعد حلول يادفيغا يدرزيوفسكا وصيفة في رولان غاروس 1939، وذلك بعد مباراتين نهائيتين في ويمبلدون والولايات المتحدة في 1937.

وكانت هذه المباراة اول نهائي "غراند سلام" يجمع لاعبتين بسن الـ21 اول اقل منذ استراليا المفتوحة عام 2008 عندما تغلبت الروسية ماريا شارابوفا على الصربية آنا ايفانوفيتش، والاول في رولان غاروس منذ عام 2003 عندما فازت هينان على مواطنتها كيم كلايسترز.

ولم يسبق لكينن المتوجة بباكورة القابها الكبرى مطلع العام في استراليا المفتوحة، وشفيونتيك ان تواجهتا في منافسات رابطة المحترفات (دبليو تي ايه)، إذ التقيتا مرة واحدة في بطولة رولان غاروس للناشئات عام 2016 عندما فازت البولندية في الدور الثالث.

وكانت شفيونتيك أقصت في طريقها الى النهائي وصيفة العام الماضي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا من الدور الاول، وصيفة عام 2014 الكندية أوجيني بوشار من الدور الثالث وحاملة اللقب عام 2018 والمصنفة اولى في البطولة الرومانية سيمونا هاليب في ثمن النهائي.

وبدأت شفيونتيك المباراة بطريقة مثالية كاسرة ارسال كينن عند اول محاولة في الشوط الثاني، قبل ان تتقدم بثلاثة اشواط نظيفة.

إلا أن الاميركية التي لم يسبق ان بلغت الدور ربع النهائي على الملاعب الترابية في مسيرتها، استعادت رباطة جأشها سريعا وفازت بثلاثة اشواط متتالية بدورها كاسرة ارسال البولندية في الشوط الخامس قبل ان تعادل النتيجة 3-3 عند ارسالها.

ردّت شفيونتيك وفازت بشوطين متتاليين كاسرة ارسال كينن في شوط ثامن طويل على ارسال الاخيرة حيث سددت كرات ساقطة "دروب شوت" وعلى الزوايا بمحاذاة الخط الخلفي، لتتقدم 5-3 وتكون الفرصة سانحة أمامها لحسم المجموعة عند ارسالها.

لكن كينن أنقذت نقطة حسم المجموعة الاولى لصالح شفيونتيك عندما تقدمت الاخيرة 40-30 في الشوط التاسع قبل ان تكسر ارسالها وتقلص الفارق الى 4-5.

ارتكبت الاميركية أخطاء مباشرة عند شوط ارسالها، لتحسم شفيونتيك المجموعة الاولى لصالحها 6-4.

لكن كينن التي خاضت مباراة من ثلاث مجموعات في اربع من مبارياتها الست قبل النهائي، كانت تمني النفس في تكرار هذا السيناريو.

وبدأت المجموعة الثانية بقوة كاسرة ارسال منافستها في الشوط الاول، إلا ان شفيونتيك ردت التحية سريعا وبصورة قاسية جدا وفازت بجميع الاشواط التالية لتفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-1.

© 2020 AFP