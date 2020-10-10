سويسرا ترجح "مقتل" مواطنة لها على يد خاطفيها في مالي

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جنود ماليون يدخلون مدينة كيدال في 13 فبراير/ شباط 2020 ، للمرة الأولى منذ عام 2014

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الجمعة أن رهينة سويسرية كانت محتجزة في مالي توفيت وقد تكون "قُتِلت" على يد خاطفيها. وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الفرنسية هي مَن أعلمتها بأن الرهينة "قد تكون قُتِلت بأيدي خاطفيها في منظمة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية الإسلامية قبل نحو شهر". والسلطات الفرنسية "علِمت بهذا الإعدام عن طريق الرهينة الفرنسية المحررة" صوفي بيترونين التي قضت أربعة أعوام من الاختطاف في مالي.

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أفادت الخارجية السويسرية في بيان لها الجمعة أن مواطنة سويسرية كانت رهينة في مالي توفيت وقد تكون "قُتِلت" على يد خاطفيها.

ولم تُحدد الوزارة هوية الرهينة، غير أنها أشارت إلى أن السلطات الفرنسية هي مَن أعلمت سويسرا "بعد ظهر الجمعة" بأن الرهينة "قد تكون قُتِلت بأيدي خاطفيها في منظمة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية الإسلامية قبل نحو شهر".

وحسب بيان الخارجية السويسرية فإن السلطات الفرنسية "علِمت بهذا الإعدام عن طريق الرهينة الفرنسية المحررة" صوفي بيترونين.

وأضافت الوزارة أن السلطات السويسرية "ستبذل كل الجهود لمعرفة ظروف" مقتل مواطنتها "وكذلك مكان وجود جثمان الضحية" و"ستبذل قصارى جهدها لإعادته".

من جهته، قال وزير الخارجية إيغناسيو كاسيس "ببالغ الحزن تلقّيتُ" نبأ الوفاة، مضيفا "أدين هذا العمل الوحشي وأتقدم بخالص تعازي لأقارب الضحية".

آخر رهينة فرنسية في العالم

وأطلق سراح صوفي بيترونين التي تعد آخر رهينة فرنسية محتجزة في العالم، الخميس حيث اختطفت في 24 ديسمبر/كانون الأول 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال.

وكانت الرهينة البالغة من العمر 75 عاما تدير مركزا لمساعدة الأيتام في مالي.

فرانس24/أ ف ب

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