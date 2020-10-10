فيروس كورونا: رقم قياسي جديد بفرنسا... عدد المصابين يقفز إلى 27 ألفا في يوم واحد

لا تزال فرنسا يوما تلو الآخر تحطم الأرقام القياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت السبت رقما اقترب بشدة من 27 ألف حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. فيما انخفض عدد الوفيات بعد تسجيل 54 حالة مقارنة بأكثر من 100 حالة الجمعة.

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نشرت وزارة الصحة الفرنسية السبت بياناتها المحدثة عن حالة وباء كوفيد-19 في البلاد. وقارب عدد الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حوالى 27 ألفا للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت الوزارة تسجيل 26896 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام. كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 54 إلى 32684.

قيود مشددة

وبعد مدن إيكس ومرسيليا (جنوب) وباريس انتقلت أربع مدن أخرى هي ليل وغرونوبل وليون وسانت-إتيان صباح السبت إلى دائرة التأهب الأقصى، المرادفة لفرض قيود صحية جديدة. وفي المنطقة الباريسية، طلبت هيئة الصحة المحلية من المستشفيات والعيادات "تعبئة كافة مواردها" تحسباً "لتدفق كبير" لمصابين بكوفيد-19 في الأسابيع المقبلة.

ولم يستبعد المجلس العلمي الذي يسدي نصائح للحكومة الجمعة إمكان إعادة فرض تدابير الإغلاق محليا "إذا لزم الأمر"، محذرا الفرنسيين من أنه يتعين عليهم الاستعداد للتعايش مع الفيروس حتى الصيف المقبل.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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