كوريا الجنوبية ترصد إشارات تدل أن جارتها الشمالية نظمت عرضا عسكريا ضخما السبت في ميدان كيم إيل سونغ

نحو 30 ألفا من عناصر الجيش الكوري الشمالي يكونوا قد شاركوا في عرض عسكري ضخم السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول في بيانغ يونغ في الذكر 75 لتأسيس حزب العمال.

أعلنت كوريا الجنوبية في بيان أن جارتها الشمالية قد نظمت السبت عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال. وقالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية: "تم رصد إشارات تدل على عرض عسكري في ميدان كيم إيل سونغ في وقت مبكر من صباح اليوم" السبت.

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أعلنت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية في بيان أن عرضا عسكريا ضخما نظم على ما يبدو في كوريا الشمالية السبت بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

وقالت: "تم رصد إشارات تدل على عرض عسكري - يتضمن معدات وأعداد كبيرة من الأشخاص - في ميدان كيم إيل سونغ في وقت مبكر من صباح اليوم" السبت. وأضافت أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية "تراقب الحدث عن كثب".

ويجري هذا العرض في أوضاع محلية مثقلة للغاية، خاصة بسبب وباء كوفيد-19 إذ أغلقت كوريا الشمالية التي لم تؤكد أي إصابة على أراضيها، حدودها في كانون الثاني/يناير للحد من انتشار الفيروس.

وخلافا للعروض السابقة، لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية أجنبية. وتم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، مما يجعل عدد المراقبين الأجانب محدودا.

وتواجه بيانغ يونغ عقوبات دولية صارمة بسبب برنامجها النووي والصواريخ البالستية.

فرانس24/ أ ف ب

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