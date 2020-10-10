موفد فرانس24 إلى أذربيجان يرصد آراء متطوعين قبل التحاقهم بجبهات القتال في ناغورني قره باغ

متطوعون في عاصمة أذربيجان باكو قبل التحاقهم بجبهات القتال في ناغورني قره باغ. © صورة من التلفزيون

نص : حسين أسد | فيديو : حسين أسد 3 دقائق

قبلة أخيرة قبل الالتحاق بالجبهة. رغم اتفاق أذربيجان وأرمينيا على وقف لإطلاق النار بينهما في منطقة ناغورن قره باغ الانفصالية والمتنازع عليها، إلا أن الشبان في أذريبجان متحمسون للتوطع إلى خوض الحرب. ورصد موفد فرانس24 إلى أذربيجان حسين أسد آراء البعض منهم في باكو، مشيرا أن هناك دائما ما يذكر بالحرب في عاصمة البلاد. والتقى موفدنا رجال أعمال يشاركون في دعم المجهود الحربي بامداد الجنود والمقاتلين ببعض التبرعات.