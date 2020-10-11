أوروبا: جزر الكناري الإسبانية تشهد أكبر تدفق للمهاجرين منذ 14 عاما

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تعزيز الأمن على الساحل المغربي المطل على المتوسط ​​دفع المهربين جنوبا إلى المخاطرة بالعبور إلى جزر الكناري. هنا، صورة من تسجيل فيديو لسفينة لإنقاذ المهاجرين تابعة لمنظمة "أوبن آرمز" قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 آب/أغسطس 2019

وصل 1015 مهاجرا إلى جزر الكناري الإسبانية السبع خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، كما ذكر متحدث باسم الصليب الأحمر السبت. وهذا أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2006، عندما وصل ما يزيد على 30 ألف مهاجر إلى جزر الكناري نتيجة إغلاق طرق أخرى مؤدية إلى أوروبا.

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قال متحدث باسم الصليب الأحمر السبت إن 1015 مهاجرا وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وهو أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2006.

وأوضح المتحدث أن المهاجرين وصلوا إلى الجزر الإسبانية السبع على متن 485 قاربا بين يومي الخميس والسبت. ولم يصل مثل هذا العدد منذ 14 عاما عندما وصل ما يزيد على 30 ألف مهاجر إلى جزر الكناري نتيجة إغلاق طرق أخرى مؤدية إلى أوروبا.

وبحسب محللين وجماعات حقوقية، فإن تعزيز الأمن على الساحل المغربي المطل على البحر المتوسط ​​يدفع المهربين والمهاجرين جنوبا إلى المخاطرة بالعبور المحفوف بالمخاطر إلى جزر الكناري الواقعة على بعد حوالي 97 كيلومترا غربي ساحل المحيط الأطلسي.

فرانس24/ رويترز

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