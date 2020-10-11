إنتر ميلان يعلن إصابة لاعب وسطه يونغ بفيروس كورونا

ميغيل ميدينا ا ف ب

لاعبا انترميلان الانكليزي اشلي يانغ (يسار) والدنماركي كريستيان اريكسن خلال مباراة فريقهما ضد فيورنتينا في ربع نهائي كأس ايطاليا. 29 كانون الثاني/يناير 2020

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي إنتر ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد إصابة لاعب وسطه الإنكليزي أشلي يونغ بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان "جاءت نتيجة فحص أشلي يونغ إيجابية لفيروس كوفيد-19 بعد الفحوصات التي أجريت أمس (السبت) في أبيانو جنتيلي".

وأضاف "اللاعب الإنكليزي موجود في الحجر الصحي في المنزل".

وانضم لاعب واتفورد وأستون فيلا السابق إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبات يونغ (35 عاما) سادس لاعب يصاب بفيروس كورونا في النادي بعد البلجيكي رادجا ناينغولان وروبرتو غاليارديني والسلوفاكي ميلان سكرينيار وأليساندرو باستوني وحارس المرمى الروماني يونوت رادو.

اياي/م م

© 2020 AFP