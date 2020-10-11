اعتقال العشرات في بيلاروس مع بدء تظاهرة جديدة

- ا ف ب/AFP

مواجهات بين شرطيين ومتظاهرين في مينسك في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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مينسك (أ ف ب)

اوقف عشرات المتظاهرين الاحد في مينسك مع بدء تظاهرة اسبوعية جديدة احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

واظهرت صور بثتها وسيلة اعلام مستقلة عناصر من شرطة مكافحة الشغب ورجالا ملثمين باللباس المدني يهرعون الى جادة رئيسية في مينسك ويعمدون الى توقيف عدد من المتظاهرين بعنف.

ووفقا لمنظمة "فياسنا" غير الحكومية اوقف 39 شخصا. وانطلقت التظاهرة الاسبوعية وضمت عشرة آلاف شخص على الاقل بحسب مراسلة فرانس برس.

وكان لوكاشنكو التقى السبت لساعات معارضين مسجونين لدى اجهزة الاستخبارات، في اطار مناقشة التعديلات الدستورية التي ينوي تطبيقها، وفق الرئاسة.

ودعت قناة عبر تطبيق "تلغرام" تنسق التظاهرات في شكل جزئي وتضم مليوني منتسب، المحتجين الى التجمع في محيط السجن ومقر وزارة الداخلية "لكي يسمع كل سجين سياسي صوت الشعب".

ومنذ مطلع آب/اغسطس اعتقل مئات المتظاهرين والمسؤولين في احزاب سياسية ومنظمات نقابية وصحافيين وادوعوا السجن للمشاركة في التظاهرات او تنظيمها.

وتنشر السلطات في مينسك عناصر مكافحة الشغب باعداد كبيرة وآليات وشاحنات مجهزة بخراطيم مياه. كما تحد من الوصول الى شبكة الانترنت ووسائل النقل المشترك لعرقلة التعبئة.

وصرح الكسندر ستاروفويتوف وهو مقاول في ال32 يستعد للتظاهر، لفرانس برس "لا يهم عدد المسجونين سننزل الى الشارع رغم ذلك".

ومعظم قادة المعارضة اما اعتقلوا واما ارغموا على مغادرة البلاد كسفيتلانا تيخانوفسكايا مرشحة المعارضة للاقتراع الرئاسي.

وهذا الاسبوع استدعت عدة دول اوروبية منها بريطانيا واستونيا ولاتفيا سفراءها من مينسك. واعربت اللجنة الاولمبية الدولية عن "قلقها العميق" للتمييز الذي يتعرض له الرياضيون بسبب آرائهم السياسية.

© 2020 AFP