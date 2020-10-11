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الارتفاع المستمر للمصابين بفيروس كورونا يزيد الضغوط على المستشفيات الفرنسية

أحد المرضى بكوفيد-19 يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بالمستشفى الأوروبي بمدينة مارسيليا الفرنسية. 8 سبتمبر/أيلول 2020. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : عهد الكلاس 3 دقائق

ثلث الأسرّة في قسم الإنعاش بالمشافي الفرنسية مخصص للمصابين بفيروس كورونا ممن يعانون من حالات حرجة، ومن هم بحاجة ماسة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. أحد المشافي في منطقة سين سان دوني الواقعة شمالي باريس - مستشفى ديلافونتين - باتت كل أسرّته ممتلئة بالمرضى من كل الأعمار تقريبا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي. الأطقم الطبية متعبة وتشعر بالإرهاق الشديد، ولا يدري الأطباء كيف يمكن في ظل هذا الوضع التعامل مع الموجة الثانية من الوباء والتي أصبحت وشيكة.