ترامب يؤكد أنه باتت لديه "مناعة" ضد كوفيد-19

ماندل نغان ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنه باتت لديه "مناعة" ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك غداة نشر طبيبه تقريراً يشير فيه الى أن الرئيس لم يعد يشكل مصدرا لنقل العدوى.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس نيوز "يبدو أنني أتمتع بمناعة، ربما، لا أعرف، لفترة طويلة، او ربما لفترة قصيرة، او ربما مدى الحياة. لا أحد يعرف حقاً لكنني أتمتع بمناعة".

وأضاف ترامب "لديكم رئيس يتمتع بمناعة (...) لديكم اليوم رئيس لا يحتاج الى الاختباء في قبو منزله كما خصمه" في إشارة إلى المرشح الديموقراطي جو بايدن.

ولا تزال تساؤلات عديدة تحوط بمسألة المناعة ضد كوفيد-19، إذ إن المستوى الدقيق للحماية الذي تمنحه الأجسام المضادة للجهاز المناعي يبقى مجهولا كما مدة هذه المناعة.

ولمح ترامب في حديثه مع فوكس نيوز إلى احتمال ان يكون خصمه مريضاً.

وقال "إذا نظرتم إلى جو، كان يعطس بشكل فظيع أمس (السبت)، ثم يمسك بكمامته، ثم يعطس"، مضيفاً "لا أعرف ما يعني ذلك لكن الإعلام لم يتحدث عن الأمر كثيراً".

وينشر فريق بايدن دائماً نتائج فحوصه لكشف فيروس كورونا المستجد، وجاءت جميعها حتى الآن سلبية.

في الأثناء، يحوط غموض أكبر بوضع الرئيس الأميركي الصحي. ويرفض فريقه الطبي تماماً إعلان موعد آخر فحص أجراه كانت نتيجته سلبية.

ويعزز هذا الموقف الشكوك في احتمال أن يكون الرئيس لم يخضع لأي فحص لأيام عدة قبل فحصه الإيجابي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتحدث ترامب السبت أمام مؤيدين له في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يعاود جولاته الانتخابية مطلع الأسبوع ويستهلها الاثنين في فلوريدا ثم في بنسلفانيا الثلاثاء وأيوا الأربعاء.

© 2020 AFP