ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في البيت الأبيض وطبيبه يقول إنه "لم يعد يشكل خطرا لنقل العدوى"

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في أول ظهور علني له منذ تشخيص إصابته بكوفيد-19 في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت وألقى كلمة أمام أنصاره في البيت الأبيض. وقال طبيبه شون كونلي في بيان إن ترامب أجرى اختبارا أظهر أنه لم يعد يمثل "خطرا لنقل العدوى للآخرين".

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عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للظهور مرة أخرى السبت عندما ألقى كلمة أمام أنصاره في البيت الأبيض في أول ظهور علني له منذ تشخيص إصابته بكوفيد-19 في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وتحدثترامب، وهو يقف بمفرده دون أن يضع كمامة، من شرفة بالبيت الأبيض بعد ظهر السبت في أول ظهور علني له خلال إحدى المناسبات العامة منذ تشخيص إصابته بهذا المرض شديد العدوى.

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وقال لحشد ضم آلافا معظمهم من السود واللاتينيين الذين كان معظمهم يضع كمامات دون الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي: "أشعر بأنني بخير". وحثهم على المساعدة في نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

لكنه ألقى كلمة مختصرة على غير عادته، مشيدا بشكل حازم دون تردد بسجله في مكافحة الجريمة ودعم الاقتصاد ومهاجما الديمقراطيين وسط هتاف الحضور.

وفي وقت متزامن، قال طبيبه شون كونلي في بيان إن ترامب أجرى اختبارا يوم السبت أظهر أنه لم يعد يمثل "خطرا لنقل العدوى للآخرين" مضيفا أن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجراها أظهرت أنه لم يعد هناك دليل "على التضاعف النشط للفيروس."

ويعتزم المرشح الجمهوري لزيارة ولايات فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بالترتيب.

ونقل ترامب للمستشفى في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول لعلاجه من كوفيد-19 وعاد للبيت الأبيض الاثنين.

فرانس24/ رويترز

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