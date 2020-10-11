خفر السواحل التونسيون ينقذون سبعة مهاجرين وينتشلون جثتين

دفن جثة أحد المهاجرين الذين لقوا مصريعهم في غرق مركبهم في مدينة صفاقس فب تونس في 15 حزيران/يونيو 2020

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تونس (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل التونسيون انقاذ سبعة أشخاص الأحد اثر غرق مركب يقل حوالى ثلاثين مهاجرا من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء وانتشال جثتين، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة عن مفقودين قبالة سواحل ولاية صفاقس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي لفرانس برس الأحد "غرق صباح اليوم مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل ولاية صفاقس (وسط) في منطقة اللواتة وتم انتشال جثتين لإمرأة ورضيع كما تم انقاذ سبعة أشخاص (خمسة رجال وامرأتان)" كانوا يتجهون الى السواحل الأوروبية.

واوضح الجبابلي ان التقديرات الأولية تشير الى وجود حوالى ثلاثين مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء وأن عمليات البحث عن مفقودين متواصلة.

وتساند القوات البحرية عمليات البحث مع فريق من الدفاع المدني.

ولم يحدد الجبابلي المكان الذي انطلق منه المهاجرون.

وتنشط محاولات الهجرة من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا عبر "قوارب الموت" ويتم توقيف مهاجرين بصفة شبه يومية.

والأحد أعلنت وزارة الداخلية في بيان احباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية والوسط ليلة السبت-الأحد، وأوقفت 262 شخصا تراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما بينهم شخصان من أفريقيا جنوب الصحراء.

وسجلت تونس خلال ثورة 2011، ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين غير القانونيين، ثم عرف نسق المحاولات للوصول للسواحل الايطالية تراجعا ليعود ويرتفع من جديد بدءا من العام 2017 تزامنا مع أزمة اقتصادية واجتماعية.

وتبين احصاءات وزارة الداخلية التونسية أنه منذ مطلع العام الحالي وإلى حدود منتصف أيلول/ سبتمبر حاول 8581 شخصا عبور المياه التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية بينهم 2104 من جنسيات أجنبية.

في موازاة ذلك، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين في تغريدة على تويتر الأحد أن 227 مهاجرًا تمت اعادتهم إلى ليبيا بعد اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبيين ليل السبت-الاحد.

© 2020 AFP