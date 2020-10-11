دوري الامم الاوروبية: انكلترا تقلب تخلفها امام بلجيكا الى فوز 2-1

مايكل ريغان POOL/ا ف ب

مهاجم انكلترا ماركوس راشفورد يسدد ركلة الجزاء في مرمى منتخب انكلترا في دوري الامم الاوروبية. 11 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

قلبت انكلترا تخلفها امام بلجيكا الى فوز 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الاولى في دوري الامم الاوروبية في كرة القدم على ملعب ملعب ويمبلي في لندن الاحد.

وتقدمت بلجيكا من ركلة جزاء انبرى لها هدافها روميلو لوكاكو (16) قبل ان ترد انكلترا بهدفين بواسطة ماركوس راشفورد (39 من ركلة جزاء) ومايسون ماونت (65).

ورفعت انكلترا رصيدها الى 7 نقاط من 3 مباريات لتنتزع المركز الاول من بلجيكا بالذات التي تملك 6 نقاط، في حين تلتقي ايسلندا الاخيرة (بلا رصيد) مع الدنمارك (نقطة واحدة) لاحقا.

واستهل منتخب "الاسود الثلاثة" مباراته ضد ضيفه البلجيكي متصدر التصنيف العالمي الذي حقق 12 فوزا تواليا في المسابقات الرسمية، في غياب هداف توتنهام هاري كاين الذي كان يعاني من إصابة عضلية طفيفة قبل ان يشركه المدرب غاريث ساوثغيت في آواخر المباراة.

وافتتح جناح بلجيكا يانيك كاراسكو التسجيل لكن الحكم لم يحتسبه بداعي تسلل زميله تيموثي كاستان الذي مرر له الكرة العرضية. لكن سرعان ما سجل حامل برونزية مونديال روسيا 2018 هدف التقدم عندما تسبب اريك داير في اعاقة لوكاكو داخل المنطقة، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها مهاجم انتر الايطالي بنجاح معززا رقمه القياسي في عدد الاهداف الدولية لمنتخب بلاده مع 53 هدفا.

ورد اصحاب الارض بركلة جزاء مماثلة اثر اعتراض مونييه لجوردان هندرسون داخل المنطقة فسددها راشفورد بنجاح (39). وكاد كاراسكو يدرك التعادل عندما استثمر كرة خادعة من صانع الالعاب كيفن دي بروين لكنه اخطأ المرمى بقليل (42).

وكان المنتخب الانكليزي الطرف الافضل في الشوط الثاني ونجح ماونت في تسجيل هدف الفوز من كرة لولبية داخل المنطقة ارتطمت بقدم مدافع بلجيكا توبي الدرفيلد، لتسقط فوق الحارس سيمون مينيوليه الذي حل بدلا من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الاسباني بعد اصابة الاخير في ظهره.

وسنحت فرصة جديدة لمنتخب انكلترا لتعزيز تقدمه بعد ان تبادل راشفورد الكرة مع ديكلان رايس ثلاث مرات لكن الاول سدد فوق العارضة (77)، ثم ارتقى كاين لكرة رأسية لكنه لم يحسن استغلالها (82).

ويلتقي المنتخبان في بروكسل الشهر المقبل.

© 2020 AFP