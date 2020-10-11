دوري الامم الاوروبية: تعادل سلبي مخيب بين البرتغال وفرسا

البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفرنسي كيليان مبابي بعد مباراة المنتخبين ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية لكرة القدم على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني في ضواحي باريس في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

خرجت البرتغال حاملة اللقب بتعادل سلبي امام مضيفتها فرنسا بطلة العالم على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة باريس الاحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للمستوى الاول في دوري الامم الاوروبية لكرة القدم.

وكان كل من المنتخبين حقق فوزين في اول جولتين لذا اكتست المباراة اهمية كبرى على الصدارة، فرفع كل منهما رصيده الى 7 نقاط الا ان البرتغال بقيت في الطليعة بفارق الاهداف، في حين تحتل كرواتيا المركز الثالث بعد فوزها الاول في نسخة هذا العام 2-1 على ضيفتها السويد في وقت سابق.

وكانت هذه الزيارة الاولى للبرتغال الى ملعب "ستاد دو فرانس" منذ أن تغلبت على فرنسا المضيفة في نهائي كأس أوروبا 2016 حين حققت اول القابها الدولية، قبل أن تضيف اليه في صيف 2019 لقب النسخة الأولى من دوري الأمم على حساب هولندا في النهائي (1-صفر).

وافتتحت البرتغال حملة الدفاع عن لقبها الشهر الفائت بفوز كبير 4-1 على ضيفتها كرواتيا وصيفة بطلة العالم، ثم تغلبت على السويد بهدفين سجلهما كريستيانو رونالدو، فيما فازت فرنسا في مباراتها الأولى على السويد 1-صفر قبل أن تجدد تفوقها على كرواتيا بالفوز عليها 4-2، بعد أن تغلبت عليها في نهائي مونديال 2018 بنفس النتيجة.

وخاض فريق المدرب فرناندو سانتوس مباراته بغياب الحارس أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي) لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث انضم بذلك الى المدافع جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) الذي اضطر الى ترك زملائه قبل المباراة الودية الأربعاء ضد إسبانيا (صفر-صفر) في لشبونة.

وكانت فرنسا اكتسحت ضيفتها اوكرانيا 7-1 وديا الاربعاء ايضا.

وأشرك المدربان في لقاء الاحد تشكيلتين قويتين حيث لعبا بلاعبيهما الاساسيين حيث كان رونالدو، جواو فيليكس، برناردو سيلفا وبرونو فرنانديش ابرز الحاضرين في صفوف الضيوف، في حين أشرك المدرب ديدييه ديشان كيليان مبابي اوليفييه جيرو وانطوان غريزمان في خط الهجوم وبول بوغبا ونغولو كانتي في خط الوسط.

وجاء الشوط الاول متكافئا بين الفريقين رغم قلة الفرص، إذ إن أخطر محاولة للضيوف جاءت عن طريق رونالدو الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وبات في موقع مناسب امام المرمى، الا ان ظهير بايرن ميونيخ الالماني لوكاس هرنانديز أبعدها ببراعة في اللحظة الاخيرة (24).

فيما كانت أفضل فرص منتخب الديوك عندما وصلت الكرة الى غريزمان داخل المنطقة تابعها بيسراه الا ان الحارس روي باتريشيو كان لها في المرصاد (33).

وكادت ان تدخل فرنسا الى الاستراحة متقدمة عندما وصلت الكرة الى جيرو الذي لعب طيلة المباراة مضمد الرأس بعد خطأ في الدقيقة الاولى من روبن دياش، الا ان كرته علت العارضة (43).

وهددت فرنسا مطلع الشوط الثاني عن طريق مبابي الذي وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ ببراعة وحاول اسقاط الكرة "لوب" فوق لوبيش الا ان حارس ولفرهامبتون الانكليزي التقطها بسهولة (47).

وسجل المدافع بيبي رأسية بعد ضربة ثابتة الا ان الهدف الغي بداعي التسلل (73)

وهددت البرتغال في الدقائق الاخيرة من اللقاء اولا عبر تسديدة قوية لريناتو سانشيس من خارج المنطقة تصدى لها الحارس هوغو لوريس (90+1)، قبل ان يسدد رونالدو كرة قوية بيسراه من داخل المنطقة ارتدت قليلا من بانجامان بافار الا ان حارس توتنهام الانكليزي انقذ الموقف (90+2).

وتلتقي فرنسا مع مضيفتها كرواتيا الاربعاء في حين تستضيف البرتغال نظيرتها السويد.

© 2020 AFP