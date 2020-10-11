عدد الإصابات بكورونا يتجاوز سبعة ملايين في الهند (رسمي)

براكيش سينغ ا ف ب

لقطة من الجو بتاريخ 5 تموز/يوليو 2020 لمجمع رياضي تم تحويله إلى مركز رعاية للمصابين بكوفيد-19 في نيودلهي

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نيودلهي (أ ف ب)

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد السبعة ملايين الأحد في الهند التي تقترب من الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، حسب أورقام رسمية.

وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الهندية أن 75 ألف إصابة جديدة بكورونا سجلت الأحد ما يرفع عدد المصابين إلى 7,05 ملايين شخص، ما يجعل الهند الدولة الثانية في عدد الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة حيث أصيب 7,67 ملايين شخص بكوفيد-19.

ويقول خبراء إن عدد الإصابات قد يكون أكبر بكثير إذ إن فحوص كشف المرض في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة ويضم أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في العالم، أقل عددا بكثير من العديد من البلدان الأخرى.

وبلغ عدد الوفيات بالمرض 108 آلاف و334 حتى الأحد، أي أقل من الأرقام التي سجلت في الولايات المتحدة ودول أخرى سجلت عددا كبيرا من الاصابات.

ويأتي ارتفاع عدد الإصابات في الهند بينما تواصل الحكومة رفع القيود لتعزيز الاقتصاد المتضرر من الإغلاق الشديد الذي فرض في آذار/مارس.

ستو/اا

© 2020 AFP