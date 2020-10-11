فرنسا: انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد تسجيل 16 ألف إصابة جديدة

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مواطنة فرنسية تمر من أمام إحدى الحانات المغلقة في العاصمة الفرنسية باريس في إطار الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا.

سجلت فرنسا الأحد 16 ألف حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهو انخفاض ملحوظ بمقارنة بالرقم القياسي الذي سجلته بالأمس والبالغ 27 ألف حالة.

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نشرت وزارة الصحة الفرنسية الأحد بياناتها المحدثة عن حالة وباء كوفيد-19 في البلاد. وبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16101 انخفاضا من مستوى قياسي بلغ نحو 27 ألفا في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 منذ بداية العام. وزاد عدد الوفيات 46 ليصل إلى 32730.

وتكون الحالات الجديدة أقل بوجه عام يوم الأحد بسبب انخفاض عدد الفحوص التي تجرى في مطلع الأسبوع.

قيود مشددة

وبعد مدن إيكس ومرسيليا (جنوب) وباريس انتقلت أربع مدن أخرى هي ليل وغرونوبل وليون وسانت-إتيان صباح أمس السبت إلى دائرة التأهب الأقصى، المرادفة لفرض قيود صحية جديدة. وفي المنطقة الباريسية، طلبت هيئة الصحة المحلية من المستشفيات والعيادات "تعبئة كافة مواردها" تحسبا "لتدفق كبير" لمصابين بكوفيد-19 في الأسابيع المقبلة.

ولم يستبعد المجلس العلمي الذي يسدي نصائح للحكومة الجمعة إمكان إعادة فرض تدابير الإغلاق محليا "إذا لزم الأمر"، محذرا الفرنسيين من أنه يتعين عليهم الاستعداد للتعايش مع الفيروس حتى الصيف المقبل.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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