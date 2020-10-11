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فرنسا: نحو أربعين شخصا يهاجمون مركزا للشرطة ليلا "بمفرقعات هاون" في جنوب باريس

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شرطي فرنسي في باريس عقب هجوم على المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو"، في 25 سبتمبر/أيلول 2020.
شرطي فرنسي في باريس عقب هجوم على المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو"، في 25 سبتمبر/أيلول 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن حوالى أربعين شخصا هاجموا ليل السبت الأحد مركزا للشرطة في مدينة شامبانيي-سور-مارن، في ضاحية باريس الجنوبية، "بمفرقعات هاون" من دون التسبب بسقوط جرحى.

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هاجم حوالى أربعين شخصا ليل السبت الأحد مركزا للشرطة يقع وسط مدينة شامبانيي-سور-مارن في ضاحية باريس الجنوبية بمقذوفات تُسمى "مفرقعات هاون" من دون التسبب بسقوط جرحى، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وتسبب الهجوم بأضرار في عدة سيارات تابعة للشرطة وكذلك في باب المدخل الزجاجي للمركز. وقال المصدر إنه عُثر على ثمان من المقذوفات على مقربة من المركز.

فرانس24/ أ ف ب

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