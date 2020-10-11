قصف للقوات الأرمينية يوقع سبعة قتلى في أذربيجان (الخارجية الأذربيجانية)

بولنت كيليتش ا ف ب

سكان محليون قرب سيارة مدمرة بعد سقوط صاروخ في شارع في مدينة غاندجا في أذربيجان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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باكو (أ ف ب)

قُتل سبعة أشخاص في قصف استهدف مدينة غاندجا الأذربيجانية، وفق ما أعلنت وزارة خارجية أذربيجان متهمةً القوات الأرمينية بشنّ الهجوم رغم الهدنة الإنسانية التي يُفترض أن تكون سارية في النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ.

وكتبت الوزارة على حسابها على موقع تويتر "هجوم صاروخي جديد للقوات الأرمينية على منطقة سكنية في غاندجا، ثاني مدني أذربيجان، أوقع سبعة قتلى و33 جريحاً". وأرفقت التغريدة بصور للدمار في المدينة.

ونفت وزارة الدفاع في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية قصف غاندجا. وقالت "إنها كذبة مطلقة" مؤكدةً أنها "تحترم اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني". واتّهمت الطرف الأذربيجاني بضرب "ستيباناكرت وحدروت ومارتوني ومناطقة مأهولة أخرى".

واستهدفت ضربات ليل السبت الأحد ستيباناكرت عاصمة منطقة ناغورني قره باغ، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس في المكان الذين سجّلوا ثلاث إلى أربع جولات قصف تلتها عشرات الانفجارات.

ودخلت حيّز التنفيذ ظهر السبت (08,00 ت غ) هدنة إنسانية يُفترض أن تتيح تبادل جثث جنود وسجناء، لكن المعسكرين يتبادلان التهم بعدم احترامها.

© 2020 AFP