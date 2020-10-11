محمود عباس يلتقي مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر في الضفة الغربية

© أ ف ب / أرشيف

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت في الضفة الغربية مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، في إطار مساع لإحياء محادثات السلام مع إسرائيل، كما أكد وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ.

إعلان اقرأ المزيد

قال وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى السبت مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر في الضفة الغربية، في إطار مساع لإحياء محادثات السلام مع إسرائيل.

وأعلن الشيخ الخبر على موقع تويتر دون مزيد من التفاصيل. ولاودر رجل أعمال أمريكي حضر حفل التوقيع على اتفاقي السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول لإقامة علاقات رسمية.

للمزيد: ترامب يرعى توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل ويعد بانضمام دول أخرى

من جهته، قال المؤتمر اليهودي العالمي في بيان إن لاودر اجتمع مع الزعيم الفلسطيني اليوم السبت "في زيارة خاصة بناء على دعوة من عباس لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بفلسطين والشرق الاوسط".

وقال شخص مطلع في واشنطن إن زيارة لاودر لم يتم تنسيقها مع إدارة ترامب أو بالإنابة عنها لكنها كانت ذات طبيعة خاصة تماما.

وقال لاودر لصحيفة عرب نيوز السعودية في 16 سبتمبر/أيلول إنه يأمل في أن يعيد الاتفاق الفلسطينيين إلى محادثات السلام مع إسرائيل والتي انهارت في 2014.

وقطع الفلسطينيون العلاقات الدبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهموها منذ وقت طويل بالانحياز لإسرائيل، ورفضوا التحركات الدبلوماسية لدول الخليج تجاه إسرائيل.

وقال مسؤول فلسطيني لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن لاودر لم يكن يحمل رسالة من البيت الأبيض. وقال مصدر فلسطيني ثان إن عباس ناقش خلال الاجتماع الدعوة التي وجهها الشهر الماضي إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر سلام بقيادتها أوائل العام المقبل.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك