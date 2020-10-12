الأردن: حكومة بشر الخصاونة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني

أدى أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة الإثنين اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان بعمان، في غياب وزيرين يخضعان للحجر الصحي، وفق ما أفاد بيان الديوان الملكي. وضمت تشكيلة الحكومة 31 وزيرا بينهم ثلاث نساء، وثمانية وزراء من حكومة سلفه عمر الرزاز الذي استقال مطلع الشهر الحالي بعد انتهاء ولايته.

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أدت الحكومة الجديدة في الأردن برئاسة بشر الخصاونة الإثنين اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، وهي تضم إلى جانب الخصاونة 31 وزيرا بينهم ثلاث نساء، منهم ثمانية وزراء من حكومة سلفه عمر الرزاز الذي استقال مطلع الشهر الحالي بعد انقضاء ولايته.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان ظهر الإثنين، عدا وزيرين يخضعان للحجر الصحي، حسبما أفاد الديوان الملكي في بيان.

تشكيلة الحكومة الجديدة

واحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس ووزيرة الطاقة هالة زواتي بحقائبهم، فيما ضمت الحكومة الجديدة علي العايد وزيرا للدولة لشؤون الإعلام وتوفيق الحلالمة وزيرا للداخلية.

وسبق للعايد أن كان وزيرا للدولة لشؤون الإعلام (2010-2011) وسفيرا للمملكة لدى إسرائيل (2006-2010) فيما شغل الحلالمة منصب مدير قوات الدرك في 2008.

هذا، وجرى تعيين نذير عبيدات رئيس لجنة الأوبئة المسؤولة عن ملف فيروس كورونا وزيرا للصحة خلفا لسعد جابر، فيما تم تعيين الخبير الاقتصادي معن قطامين وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.

وعاد نايف حميدي الفايز ليشغل منصب وزير السياحة والآثار بعدما شغل هذا المنصب في حكومات سابقة.

وضمن الحكومة الجديدة ثمانية وزراء من حكومة الرزاز الذي استقال في الثالث من الشهر الحالي بعدما حل العاهل الأردني في 27 سبتمبر/أيلول مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي، حيث تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني، ينبغي على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

من هو بشر الخصاونة؟

وكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء الفائت الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (51 عاما) تشكيل حكومة جديدة. وشغل الخصاونة منصب مستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق منذ نيسان/أبريل 2019 حتى 17 آب/أغسطس الماضي، ثم تولى منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي.

وكان الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية بين العامين 2016 و2017، ووزير دولة للشؤون القانونية بين 2017 و2018. كما عمل مندوبا دائما للمملكة في جامعة الدول العربية وسفيرا في مصر وكينيا وإثيوبيا.

ويحمل الخصاونة دكتوراه في القانون من "لندن سكول أوف إيكونومكس" وماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من كلية "سواس" في جامعة لندن. كما يحمل ماجستير في القانون الدولي من "لندن سكول أوف إيكونومكس".

فرانس24/ أ ف ب

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