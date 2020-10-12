التطبيع الإسرائيلي الإماراتي: بن زايد ونتانياهو يجريان أول اتصال هاتفي بينهما لبحث تعزيز العلاقات

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طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية ترفع شعار السلام وهي في طريقها لأبو ظبي في 31 أغسطس/آب 2020.

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين إنه قد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحث فيه الجانبان سبل تعزيز العلاقات. ويعد هذا الاتصال الأول بين الرجلين منذ إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب.

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أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتصالا هاتفيا هو الأول بينهما منذ توصل البلدان إلى اتفاق تطبيع العلاقات في 13 أغسطس/آب الماضي برعاية أمريكية.

تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 12, 2020

وقال الشيخ محمد على حسابه في تويتر الاثنين "تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

من جانبه، صرح نتانياهو في بيان "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدثت مع صديقي ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد. لقد دعوته لزيارة إسرائيل ودعاني لزيارة أبوظبي، ولكن قبل ذلك سنرى هنا وفدا من الإمارات وسيذهب وفد آخر إلى هناك".

كما قال نتانياهو "أبلغت ولي العهد (...) أننا سنوافق على اتفاق السلام التاريخي هذا الأسبوع في الحكومة ثم في البرلمان"، في إشارة إلى عملية التصويت الرسمية على إقرار الاتفاق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لأول مرة منذ التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات، واتفق معه على اللقاء قريبا pic.twitter.com/8eafi4m5lL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 12, 2020

وهذا أول اتصال هاتفي معلن منذ أن وقعت الإمارات في واشنطن الشهر الماضي اتفاق سلام مع الدولة العبرية. وكان نتانياهو ومحمد بن زايد قد أجريا في 13 من أغسطس/آب الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي.

والتقى وزيرا الخارجية الإسرائيلي والإماراتي الأسبوع الماضي لأول مرة في العاصمة الألمانية برلين وزارا نصب محرقة اليهود.

وشرع الطرفان بالفعل في توقيع اتفاقيات تجارية وتبادل الزيارات، على أن يجري افتتاح سفارات وتسيير رحلات جوية مباشرة قبل نهاية العام، بحسب مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين.

وتعد الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة العبرية، في إطار اتفاق جرى توقيعه في البيت الأبيض الشهر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يجني اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران بشدة من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا، فوائد كبرى جراء تطبيع العلاقات الذي يمنح الدولة العبرية منفذا غير مسبوق إلى الخليج.

لكن الاتفاق ترافق مع إعلان عن تجميد إسرائيل عملية ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، علما أن الخطوة الإماراتية وصفت في الأراضي الفلسطينية بـ"الخيانة".

من جهتها، وقعت البحرين في البيت البيض كذلك اتفاقا لبدء بحث إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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