الدوري المغربي: الرجاء البيضاوي يحرز لقبه الأول منذ سبعة أعوام والـ12 في تاريخه

بعد سبعة أعوام من الانتظار، استطاع جمهور الرجاء البيضاوي أخيرا الاحتفال بفوز فريقه بلقب الدوري المغربي للمحترفين. وفاز الرجاء الأحد على منافس قوي وهو الجيش الملكي، الذي كان سباقا للتسجيل، بهدفين مقابل هدف واحد.

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قاد لاعب الوسط الهجومي عبدالاله الحافيظي فريقه الرجاء البيضاوي إلى لقبه الأول منذ سبعة أعوام والثاني عشر في تاريخه، بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه الجيش الملكي (2-1) الأحد في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري المغربي لكرة القدم.

وسجل الحافيظي الهدفين في الدقيقتين 62 و90، فيما سجل العاجي جوزيف غيد كونادو (42) هدف الجيش الملكي.

وبلغت الإثارة ذروتها في المرحلة الأخيرة مع انحصار المنافسة على اللقب بين الثلاثي الرجاء البيضاوي وجاره وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي بطل الموسم الماضي، ونهضة بركان.

وكان مصير اللقب بين يدي الرجاء البيضاوي كونه يتقدم بفارق نقطة واحدة أمام غريمه الوداد وبفارق ثلاث نقاط أمام نهضة بركان، وبالتالي كان فوزه بالكلاسيكو أمام الجيش الملكي سيضمن له اللقب، بغض النظر عن مباراة جاره مع الوداد مع مضيفه الفتح الرباطي، ونهضة بركان أمام مضيفه أولمبيك أسفي.

وأنهى الرجاء البيضاوي، وصيف بطل الموسم الماضي، الموسم في الصدارة برصيد 60 نقطة مقابل 59 للوداد البيضاوي، وسيشاركان معا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، علما بأنهما سيخوضان دور الأربعة لنسخة الموسم الحالي إذ سيستضيفان قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي على التوالي نهاية الأسبوع الجاري.

في المقابل، حل نهضة بركان ثالثا برصيد 57 نقطة وسيشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي التي خسر دورها النهائي العام الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح، ويخوض دور الأربعة فيها هذا الموسم أمام مواطنه حسنية أكادير الاثنين المقبل.

فرانس 24/ أ ف ب

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