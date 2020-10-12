ترامب خضع لفحص كوفيد-19 "على مدى أيام متتالية" والنتيجة سلبية (البيت الأبيض)

نيكولاس كام ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينزع كمامته لدى عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى في 10 ت1/أكتوبر 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي الإثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن قبل عشرة أيام إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، خضع "على مدى أيام متتالية" لفحص سريع لكوفيد-19 وأتت نتيجة هذه الفحوصات سلبية.

وقال الطبيب كونلي في بيان نشره البيت الأبيض إنّه "ردّاً على سؤالكم بشأن فحوصات كوفيد-19 الأخيرة التي خضع لها الرئيس، بوسعي أن أبلغكم بأنّ النتيجة أتت سلبية على مدى أيام متتالية باستخدام (فحص) أبوت بايناكس ناو".

وشدّد الطبيب على أنّ تحديد "النتيجة السلبية الراهنة للرئيس" تمّ بناء على عوامل عدّة وليس على نتائج الفحص السريع فحسب.

والفحص السريع هو أقلّ دقّة من الفحص المخبري التقليدي "بي سي آر" (تفاعل البلمرة المتسلسل).

ولم يوضح الطبيب في أية أيام تحديداً خضع ترامب لهذا الفحص، لكنّه أكّد أنّه بناء على البيانات التي جمعها فقد خلص إلى أنّ "الرئيس ليس مُعدياً".

ونشر البيت الأبيض البيان في الوقت الذي كان ترامب متّجهاً فيه على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إلى فلوريدا حيث سيشارك في تجمّع انتخابي.

© 2020 AFP