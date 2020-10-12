تصنيف المحترفات: شفيونتيك ترتقي 37 مركزا وتدخل نادي الـ20 الاوليات

مارتان بورو ا ف ب

البولندية ايغا شفيونتيك مع كأس بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب في باريس في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

دخلت البولندية إيغا شفيونتيك المتوجة السبت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية بإحرازها بطولة فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى نادي الـ20 الأوليات بعدما ارتقت 37 مركزا في تصنيف المحترفات الجديد الصادر الإثنين.

وصعدت الواعدة شفيونتيك (19 عاما) إلى المركز السابع عشر بعد إنجازها الرائع في البطولة الفرنسية حيث خاضت المباراة النهائية الأولى في مسيرتها الاحترافية في إحدى البطولات الأربع الكبرى، علما بأنها لم تخسر أي مجموعة في رولان غاروس.

وبقيت المراكز الثلاثة الأولى على حالها حيث احتفظت الأسترالية أشلي بارتي، الغائبة الأبرز عن البطولة الفرنسية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، في الصدارة أمام الرومانية سيمونا هاليب التي ودعت المنافسات من الدور ثمن النهائي على يد شفيونتيك بالذات، واليابانية ناومي أوساكا التي غابت بدورها عن رولان غاروس بسبب الاصابة في فخذها.

وارتقت الاميركية صوفيا كينن، وصيفة رولان غاروس والتي خاضت المباراة النهائية الثانية لها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام وفي مسيرتها الاحترافية بعد تتويجها ببطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، مركزين وباتت رابعة.

وصعدت التشيكية بترا كفيتوفا التي خرجت من دور الاربعة في رولان غاروس بعد أن وصلت اليه للمرة الثانية (الاولى عام 2012)، ثلاثة مراكز وصارت ثامنة.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 7255

3- اليابانية ناومي اوساكا 5780

4- الاميركية صوفيا كينن 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5260

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7- الكندية بيانكا أندرييسكو 4555

8- التشيكية بترا كفيتوفا 4516

9- الهولندية كيكي برتنز 4505

10- الأميركية سيرينا وليامس 4080

© 2020 AFP