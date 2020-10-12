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ريبورتاج حصري- اليونان: نقص المياه والكهرباء وفيروس كورونا تعمق معاناة اللاجئين في مخيم ليسبوس الجديد 4/1

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صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

شيدت السلطات اليونانية مخيم "كارا تي بي" الجديد بشكل طارئ لإيواء المهاجرين الذين هاموا في الشوارع بعد حريق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس. ويضم المخيم ثمانية آلاف وأربعمائة مهاجر، يواجهون تحديات كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا، كما يعانون من نقص المياه والحمامات والكهرباء، حيث إن الجيش اليوناني هو من شيد المخيم على عجل بدعم من الأمم المتحدة، مع مراعات توزيع اللاجئين بطريقة تخفف المشاكل بينهم قدر الإمكان. فهل استقى المسؤولون العبرة من الكارثة التي حدثت في مخيم موريا القديم؟