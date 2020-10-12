فوز رئيس طاجيكستان بولاية جديدة

صورة وزعتها الخدمة الإعلامية التابعة للرئاسة في طاجيكستان تظهر الرئيس إمام علي رحمن لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في دوشانبي بتاريخ 11 تشرين الاول/أكتوبر 2020

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دوشانبي (أ ف ب)

فاز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعدما نال أكثر من 90 في المئة من الأصوات الاثنين، بعد اقتراع واجه خلاله مرشحين يعتبرون معارضين شكليا.

وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات أن 90,9 في المئة من الناخبين في اقتراع الأحد أدلوا بأصواتهم لصالح الرئيس الذي سيحظى بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، وفق النتائج الأولية.

وذكرت اللجنة أن نسبة المشاركة بلغت 85 في المئة.

وسيتيح الفوز لرحمن (68 عاما) قضاء أكثر من ثلاثة عقود في السلطة ليتجاوز رئيس كازاخستان الذي تنحى مؤخرا نور سلطان نزارباييف كالزعيم من دول الاتحاد السوفياتي سابقا الذي قضى أطول فترة في السلطة.

وبينما أثارت النزاعات بشأن نتائج الانتخابات في قرغيزستان المجاورة وبيلاروس، الجمهوريتان السابقتان في الاتحاد السوفياتي، فوضى واسعة، يبدو حدوث تطورات مشابهة في طاجيكستان أمرا مستبعدا.

لكن رحمن يواجه وحكومته تحديات غير مسبوقة جراء تداعيات أزمة كوفيد-19 على اقتصاد بلاده الذي يعد الأضعف بين دول الاتحاد السوفياتي السابقة.

ويعتقد أن أكثر من مليون طاجيكي يعملون في الخارج، معظمهم في روسيا.

© 2020 AFP