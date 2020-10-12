فيروس كورونا: رئيس الوزراء الفرنسي لا يستبعد فرض حجر صحي حسب المناطق

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لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس فرض حجر صحي حسب المناطق لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتأتي تصريحات كاستكس التي أدلى بها لإذاعة فرانس أنفو، في وقت تشهد فيه مدن فرنسية كثيرة ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الاثنين إمكانية فرض حجر صحي حسب المناطق، لوقف انتشار فيروس كورونا، فيما استبعد الحاجة في الوقت الحالي إلى إغلاق كامل في كل البلاد.

وقال في مقابلة مع "فرانس أنفو": إن "إعادة فرض حجر صحي شامل يجب تجنبه بكل الوسائل". ولكنه أضاف "لا ينبغي استبعاد أي شيء...".

وفيما يتعلق بالحد من التجمعات فى الفضاءات الخاصة، أكد جان كاستكس أن هذا "غير ممكن قانونا "، بيد أنه دعا الفرنسيين إلى توخى الحذر واحترام التدابير الوقائية.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي "يمكننا أن نحدث فرقا إذا تضافرت جهودنا جميعا".

تطبيق ستوب كوفيد

وفي سياق الحديث عن تطبيق ستوب كوفيد في فرنسا، ذكر كاستكس أن نسخة جديدة من التطبيق سترى النور يعد أيام قليلة، علما وأنه حمل أكثر من 2,6 مليون مرة منذ بداية شهر يونيو/حزيران، بنسبة أقل بكثير من التطبيقات البريطانية والألمانية التي تم تنزيلها 16 و 18 مليون مرة على التوالي. ووفقا للأرقام الحكومية الأسبوع الماضي، فإن 7969 شخصا فقط قيل إنهم إيجابيون، وتم إرسال 472 إخطارا إلى حالات الاتصال المحتملة.

وكان رئيس الوزراء قد صرح في نهاية سبتمبر/أيلول بأن تطبيق ستوب كوفيد "لم يكن له التأثير المطلوب".

وأضاف "طلبت العمل على صيغة جديدة سيتم إطلاقها رسميا في 22 أكتوبر/تشرين الأول وفي ذلك الوقت سأحملها".

ويثير الوضع العام في البلاد قلقا متزايدا مع ارتفاع منتظم لعدد الحالات المسجلة في الأسابيع الأخيرة. ونشرت وزارة الصحة الفرنسية الأحد بياناتها المحدثة عن حالة وباء كوفيد-19. وبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16101.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 منذ بداية العام. وزاد عدد الوفيات 46 ليصل إلى 32730.

فرانس24

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