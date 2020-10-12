"معجزة" دورتموند امام فرصة ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الابطال

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برلين (أ ف ب)

ستكون الفرصة سانحة أمام لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الواعد يوسف موكوكو، والذي سيبلغ 16 عاماً في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل زورك لصحيفة بيلد المحلية "سندخل اسمه في القائمة ب" لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة النادي الألماني مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي وكلوب بروج البلجيكي ولاتسيو الإيطالي في المجموعة السادسة.

وسجل موكوكو (15 عاماً) عدداً كبيراً من الأهداف مع منتخب ألمانيا للشباب، لكنه ليس مسجلاً في القائمة "أ" التي تضم اللاعبين المؤهلين خوض غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولكن فقاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، فإن تسجيله في القائمة "ب" التي تُقدّم الى الاتحاد القاري قبل 24 ساعة من المباراة، يعني أنه يمكن للاعب بالغ من العمر 16 عاماً المشاركة، شرط أن يكون لعب في صفوف النادي لعامين على الأقل، وهو ما ضمنه موكوكو الذي انضم لدورتموند في 2016.

وسيبلغ المهاجم الواعد، الذي ولد في الكاميرون، عامه السادس عشر قبل أربعة أيام من استضافة دورتموند لكلوب بروج في دور المجموعات في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد يصبح أصغر لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال الرقم القياسي حالياً لصالح النيجيري سيليستين بابايارو، البالغ الآن 42 عامًا، عندما لعب مع أندرلخت البلجيكي ضد ستيوا بوخارست الروماني في العام 1994 وكان يبلغ 16 عاماً و86 يوماً.

طُرد بابايارو حينها بعد 34 دقيقة من انطلاق اللقاء، لكنه انتقل بعدها إلى تشلسي حيث أمضى ثماني سنوات في النادي الإنكليزي.

وسجل موكوكو في موسم 2018-2019، 50 هدفاً خلال 28 مباراة لصالح فريق دورتموند لما دون 17 عاماً، ضد خصوم أكبر سناً. كما صعد الموسم الماضي في سن الرابعة عشرة إلى فريق تحت 19 عاما وسجل 38 هدفاً في 28 مباراة.

وسجل الشهر الماضي هاتريك في ظهوره الاول مع فريق ما دون 19 عاما وأجرى تدريبات مع الفريق الأول لدورتموند. كما خاض في أيلول/سبتمبر أولى مبارياته مع منتخب ألمانيا تحت 20 عاماً.

لكن مدير بوروسيا دورتموند سيباستيان كيل قال لوكالة "سيد" الالمانية المرتبطة بفرانس برس إن النادي حريص على التخفيف من حد الضجيج حول "معجزته".

وأضاف كيل أن البداية الاحترافية لموكوكو ستكون "خطوة كبيرة وهو يبلغ من العمر 15 عاماً فقط. يجب أن نمنحه السلام والوقت اللازمين" للتطور.

© 2020 AFP