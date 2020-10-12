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منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن الناشط الحقوقي بن نعوم لأسباب صحية

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فيصل مطاوي 5 دقائق

دعت منظمة العفو الدولية الجزائر للإفراج عن الناشط الحقوقي عبد الله بن نعوم لأسباب صحية وإنسانية. وفي السياق قال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية "بن نعوم هو ناشط حقوقي ومدون ينشط منذ سنوات قبل الحراك الشعبي، وقد وضع في السجن سنة 2018 بتهمة المساس بمؤسسات الدولة لانتقاده السلطة". وأضاف فيصل مطاوي "دخل بن نعوم السجن بعد بداية الحراك وأفرج عنه ثم أعيد سجنه مطلع هذه السنة. وقال محاموه إنه يعاني من أمراض منها القلب وطالبوا بالإفراج عنه. لكن النيابة رفضت مشيرة لتلقيه الرعاية الطبية داخل السجن".