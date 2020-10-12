نوبل الإقتصاد للأميركيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون عن عملهما في تطوير نظرية المزادات

Anders WIKLUND وكالة تي تي للانباء/ا ف ب

صورة تظهر الاقتصاديين الأميركيين بول ملغروم (إلى اليسار) وروبرت ويلسون اللذين فازا بجائزة نوبل الاقتصاد، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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ستوكهولم (أ ف ب)

فاز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة تحكيم "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل" أن الثنائي تم تكريمه "للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم".

واشتهر الثنائي الذي كان بين أقوى المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، بكونه وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجال الاتصالات في الولايات المتحدة. وعمل الخبيران الاقتصاديان وكلاهما مدرس في جامعة ستانفورد، على آليات تخصيص فتحات الهبوط في المطارات.

وأضافت اللجنة "تنظم المزادات العلنية في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية".

في العام 2019، منحت الجائزة لثلاثة باحثين متخصصين في مكافحة الفقر، هم الأميركي ابهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية الأميركية استر دوفلو والأميركي مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر.

وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على "إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم".

وبجائزة الاقتصاد، يختتم موسم جوائز نوبل الذي تميز هذا الموسم بمنح جائزة السلام لبرنامج الأغذية العالمي، هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.

والخميس، فازت الشاعرة الأميركية لويز غلوك بنوبل الآداب. كما فازت الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جينيفر داودنا بجائزة نوبل الكيمياء الأربعاء والأميركية أنديا غيرز منحت نوبل الفيزياء الثلاثاء.

والفائزون الذين يتشاركون ما يقرب من مليون يورو لكل جائزة، سيحصلون على جوائزهم هذا العام في بلد إقامتهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP