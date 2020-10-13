النجم البرتغالي رونالدو مصاب بفيروس كورونا (الاتحاد البرتغالي)

البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفرنسي كيليان مبابي بعد مباراة المنتخبين ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية لكرة القدم على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني في ضواحي باريس في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لشبونة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الثلاثاء أن نجم المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد، وسيغيب عن مباراة الأربعاء ضد السويد في لشبونة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان على موقعه الرسمي إن نتيجة فحص رونالدو "جاءت إيجابية بـ+كوفيد-19+ ولن يلعب ضد السويد"، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.

ويأتي الاعلان عن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد وصيفته فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس في الجولة الثالثة.

وأكد الاتحاد أن "الدولي البرتغالي في وضع جيد ولا يعاني من أي عوارض، وهو في الحجر"، مضيفا "بعد الحالة الإيجابية، خضع اللاعبون الآخرون لاختبارات جديدة صباح الثلاثاء وجاءت كلها سلبية، وهم سيكونون في تصرف (مدرب المنتخب) فرناندو سانتوس لخوض التمارين بعد ظهر اليوم في (مركز التمارين) سيداد دو فوتبول".

وانضم النجم البالغ من العمر 35 عاما الى زميليه في المنتخب حارس ليون الفرنسي أنتوني لوبيش الذي اضطر لمغادرة معسكر المنتخب عشية لقاء فرنسا، ومدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي الذي أبعد عن أبطال أوروبا بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية عشية لقاء الأربعاء الماضي الودي ضد إسبانيا (صفر-صفر) في لشبونة.

ونتيجة إصابته بالفيروس، سيغيب رونالدو بشكل مؤكد عن مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي ضد مضيفه كروتوني يوم السبت، إضافة الى مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل ضد مضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن المجموعة السابعة التي تضم برشلونة الإسباني وفيرينسفاروش المجري.

وانضم نجم ريال مدريد الإسباني السابق الى لائحة من اللاعبين الكبار الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19"، على رأسهم نجما باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار ومهاجم ميلان الإيطالي الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

ومن المفترض أن يعقد المدرب البرتغالي سانتوس مؤتمرا صحافيا في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) عشية اللقاء ضد السويد بصحبة أحد لاعبي المنتخب، وذلك بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد البرتغالي وكالة فرانس برس.

وبعد مباراة الأحد التي خاضها رونالدو بأكملها والتعادل السلبي ضد أبطال العالم في إعادة لنهائي كأس أوروبا 2016 حين توجت البرتغال بلقبها الأول على الإطلاق إن كان قاريا أو دوليا بفوزها 1-صفر بعد التمديد، تتصدر البرتغال مجموعتها الثالثة في دوري الأمم الأوروبية بسبع نقاط، وهو نفس رصيد فرنسا الثانية، فيما تحتل كرواتيا وصيفة مونديال 2018 المركز الثالث بثلاث نقاط والسويد المركز الأخير من دون نقاط.

© 2020 AFP