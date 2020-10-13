تصفيات مونديال 2022: الارجنتين تفك نحس لاباز وتحقق فوزها الثاني تواليا

خوان كاريتا تصوير مشترك/ا ف ب

قائد الارجنتين ليونيل ميسي (يمين) يهنئ زميله خواكين كوريا على تسجيله هدف الفوز على مضيفته بوليفيا (2-1) في الجولة الثانية من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في 13 تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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لاباز (أ ف ب)

تحدت الارجنتين الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600 م عن سطح البحر وفكت النحس الذي لازمها 15 عاما في لاباز بفوزها على مضيفتها بوليفيا 2-1 الثلاثاء في افتتاح الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم.

وسجل لاوتارو مارتينيز (45) وخواكين كوريا (79) هدفي الأرجنتين، ومارسيلو مورينو (24) هدف بوليفيا.

وهو الفوز الأول للأرجنتين على مضيفتها بوليفيا في عقر دارها منذ عام 2005 وتحديدا في 26 آذار/مارس في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1.

وهو الفوز الرابع فقط للأرجنتين في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وانهزمت الارجنتين مرتين في آخر ثلاث رحلات الى لاباز دون ان تتذوق طعم الفوز، بينها خسارة تاريخية 1-6 في تصفيات مونديال 2010 بقيادة المدرب دييغو ارماندو مارادونا في الاول من نيسان/أبريل، علما بأنها خسرت المباراة الاخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2018 عندما سقطت بثنائية نظيفة في لاباز في الجولة الرابعة عشرة أدت الى إقالة مدربها ادغاردو باوتسا وتعيين خورخي سامباولي مكانه.

ووضعت الارجنتين حدا لمعاناتها عندما تحل ضيفة على بوليفيا بملعب "هرناندو سيليس" الأولمبي على ارتفاع 3600 م، وحققت فوزا غاليا هو الثاني على التوالي في التصفيات بعد الاول غبر المقنع على ضيفتها الاكوادور 1-صفر في الجولة الاولى، فانفردت بصدارة الترتيب مؤقتا برصيد ست نقاط.

في المقابل، منيت بوليفيا بخسارتها الثانية على التوالي بعد الاولى المذلة امام مضيفتها البرازيل صفر-5.

وكانت بوليفيا البادئة بالتهديد عبر مهاجم كروزيرو البرازيلي مارسيلو مورينو بضربة رأسية من مسافة قريبة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (6).

ونجح مورينو في محاولته الثانية عندما استغل كرة عرضية للمدافع اليخاندرو شوماسيرو وتابعها بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة على يمين الحارس فرانكو أرماني (24).

وكادت الارجنتين تدرك التعادل عندما تلقى لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي لياندرو باريديس كرة من قائده ليونيل ميسي سددها على الطاير من خارج المنطقة ردها القائم الايمن (40).

ونجح لاوتارو في ادراك التعادل عندما وضع قدمه للتصدي لكرة حاول المدافع خوسيه كاراسكو ابعادها من أمام المرمى فارتدت من مهاجم إنتر ميلان وعانقت الشباك (45).

وأنقذ الحارس كارلوس لامبي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لمارتينيز من داخل المنطقة اثر تمريرة لميسي (75).

ونجح مهاجم لاتسيو الإيطالي كوريا في تسجيل هدف الفوز بعد 20 دقيقة من دخوله مكان مهاجم اشبيلية الاسباني لوكاس اوكامبوس، عندما تلقى كرة من لاوتارو مارتينيز سددها بيسراه من داخل المنطقة على يمين الحارس لامبي (79).

© 2020 AFP