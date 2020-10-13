تواصل المعارك في إقليم ناغورني قره باغ رغم الهدنة

بولنت كيليتش ا ف ب

امرأة بين أنقاض شقتها التي تدمرت جراء عملية قصف في ترتر في أذربيجان في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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ستيباناكرت (أذربيجان) (أ ف ب)

واصلت القوات الانفصالية الأرمنية في ناغورني قره باغ والجيش الأذربيجاني الثلاثاء القتال في عدة مناطق على الجبهة، في انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية لليوم الرابع على التوالي.

وكما يحصل منذ استئناف المعارك في 27 أيلول/سبتمبر، يتبادل الطرفان المسؤولية عن الأعمال الحربية التي اسفرت عن حوالي 600 قتيل، بينهم 67 مدنيا، وفقا لتعداد جزئي. ولم تعلن أذربيجان عن أي قتلى في صفوف قواتها.

واتهم المسلحون الانفصاليون في ناغورني قره باغ الجيش الأذربيجاني بشن هجوم ثلاثي في الجنوب والشمال والشمال الشرقي للإقليم المعلن من طرف واحد.

وأكدت باكو، من جهتها، أنها "تحترم وقف إطلاق النار" لكن الانفصاليين الأرمن أطلقوا النار على مناطق وغورانبوي وترتار وأغدام الأذربيجانية.

ويأتي ذلك غداة زيارة قام بها وزير خارجية أرمينيا إلى موسكو، المشرفة على اتفاق لهدنة، لعقد لقاء مع الوسيط في النزاع "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تتشارك في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة. وكان نظيره الاذربيجاني شارك في اجتماع مماثل الأسبوع الماضي في جنيف.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الارمني الاثنين الى "احترام صارم من قبل الجانبين" للهدنة التي يفترض ان تطبيقها بدأ ظهر السبت.

ورغم استمرار المعارك اعتبر ان "الجهود في محلها" ودعا الى انشاء آلية للتحقق من تطبيق وقف اطلاق النار في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرقها.

وقال الوزير الارمني ان "مشاورات" جارية في هذا الخصوص لا سيما مع الصليب الاحمر.

من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول أن "من الضروري والعاجل" أن يتمّ احترام الهدنة "بشكل صارم".

وفشل الجانبان حتى الآن في تبادل الاسرى والجثث بموجب اتفاق الهدنة.

وبعد الاتحاد الاوروبي والبابا فرنسيس الأحد، عبرت ايران، الدولة المجاورة للبلدين، عن أسفها "لانتهاكات وقف إطلاق النار" ودعت الاثنين "الطرفين الى ضبط النفس".

- " لايمكن الانتظار"-

لكن رغم فشل حوالى ثلاثة عقود من الوساطة، يريد الدبلوماسيون الروس والاميركيون والفرنسيون المكلفون الملف إقناع الأرمن والاذربيجانيين بالعودة الى المفاوضات حول وضع ناغورني قره باغ ووقف المعارك الدائرة حاليا، وهي الأكثر دموية منذ 1994.

وتتخوف المجموعة الدولية من تدويل النزاع مع الدعم التركي لباكو فيما ترتبط موسكو بمعاهدة عسكرية مع يريفان.

أكدت اذربيجان التي تحظى بدعم تركيا، أنها لن توقف عملياتها بشكل نهائي الا في حال حصول انسحاب ارمني من ناغورني قره باغ، وتعهد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باستعادة السيطرة على الأراضي باستخدام القوة إذا دعت الحاجة.

من جهته، دعا وزير الدفاع التركي الإثنين إلى انسحاب الانفصاليين الأرمن من ناغورني قره باغ في اتصال هاتفي مع وزير دفاع روسيا.

وشدد الوزير التركي خلوصي أكار في حديثه مع سيرغي شويغو على ضرورة قيام أرمينيا "التي هاجمت المناطق المدنية في انتهاك لوقف إطلاق النار، بوقف هجماتها وبالانسحاب من الأراضي التي تحتلها"، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأضاف أكار أن "أذربيجان لا يمكن أن تنتظر 30 عاما أخرى للتوصل إلى حل"، في إشارة إلى وقف إطلاق النار الأول الذي تم التوصل إليه في عام 1994 وأدى إلى تجميد النزاع بعد حرب خلفت نحو 30 ألف قتيل.

وتُتهم تركيا بإرسال مقاتلين موالين لتركيا من سوريا للقتال إلى جانب الأذربيجانيين، وهو ما تنفيه باكو.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن مقتل 119 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة على الأقل منذ بداية المواجهات من أصل 1450 المنتشرين في قره باغ.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية، عن أذربيجان بعد حرب أوقعت 30 ألف قتيل في تسعينات القرن الماضي. ومذاك تتهم باكو يريفان باحتلال أرضها وتحصل جولات عنف بشكل منتظم. والمعارك الجارية حاليا هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.

© 2020 AFP