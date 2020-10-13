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تونس: مشيشي يقيل محافظ القصرين إثر احتجاجات منددة بوفاة شخص خلال هدم كشك

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

شهدت محافظة القصرين غرب تونس الثلاثاء احتجاجات منددة بوفاة شخص تحت أنقاض "كشك" خلال تنفيذ قرار هدم لمبان فوضوية. وفي هذا الشأن قال مراسل فرانس24 "ما زالت الاحتجاجات مستمرة في مدينة سبيطلة في محافظة القصرين غرب البلاد، على خلفية قرارات نفذتها مصالح البلدية مساء أمس، تجاه بعض الأكشاك والمباني الفوضوية المبنية دون رخص.. جرح كهل في عقده الخامس كان ينام في كشك خلال تهديمه وتوفي متأثرا بإصابته". وأضاف نور الدين مباركي "تم خلال الاحتجاجات قطع طرق واقتحام محلات ومؤسسات ما اضطر الجيش للتدخل لحماية المنشآت العمومية. كما أقال رئيس الحكومة (هشام مشيشي) محافظ القصرين ومعتمد سبيطلة وبعض القيادات الأمنية".