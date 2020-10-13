دوري الأمم: ألمانيا تفلت من الفخ السويسري وتخرج بنقطة ثمينة

اينا فاسبندر ا ف ب

مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف في مقابلة قبيل انطلاق المباراة ضد سويسرا في دوري الامم الاوروبية لكرة القدم، كولن في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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كولونيا (ألمانيا) (أ ف ب)

أفلتت ألمانيا من فخ ضيفتها سويسرا وخرجت بتعادل ثمين 3-3 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ودخل المنتخب الألماني مباراته وجاره السويسري على خلفية فوزه السبت على مضيفه الأوكراني 2-1، محققا انتصاره الأول في البطولة القارية الجديدة بعد سلسلة من خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى ثم تعادلين في النسخة الحالية ضد إسبانيا (1-1) وسويسرا (1-1 أيضا).

وكان فوز السبت على أوكرانيا المثقلة بالغيابات نتيجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الأول أيضا لرجال لوف منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء تفشي "كوفيد-19"، بعد أن تعادل أيضاً وديا مع تركيا 3-3 الأربعاء الماضي.

وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط لدى المدرب يواكيم لوف الذي أعرب عن غضبه وإحباطه بعد المباراة، درب واعتباره أن المنتخب يعاني من مشكلة في القيادة في أرض الميدان.

وستزيد حدة الانتقادات بعد مباراة الثلاثاء التي تخلف خلالها الألمان ثلاث مرات بأهداف ماريو غافرانوفيتش (5 و56) وريمو فريولر (26)، قبل أن ينقذها تيمو فيرنر (28) وزميله في تشلسي الإنكليزي كاي هافيرتس (55) وسيرج غنابري (60).

وبعد الفوز على أوكرانيا الجريحة نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوفها بسبب الإصابات بفيروس "كوفيد-19"، كان رجال لوف يمنون النفس بمنح بلادهم فوزهم الرسمي الأول على الجار السويسري منذ الدور الأول لمونديال 1966 حين خرج "مانشافت" منتصرا بخماسية نظيفة، إلا أنه كاد أن يتلقى هزيمة ثالثة فقط على أرضه منذ 2016.

بدأ لوف اللقاء باشراك ثنائي تشلسي فيرنر وهافيرتس أساسيين في خط المقدمة بعد أن دخلا في الشوط الثاني من اللقاء السابق ضد أوكرانيا.

وفرض الألمان هيمنتهم منذ صافرة البداية بحثا عن هدف مبكر لكن الهدف جاء من الجهة السويسرية إثر ركلة ركنية كان شيردان شاكيري مسببا لها بعد اجباره الحارس مانويل نوير على التدخل ببراعة لانقاذ الموقف.

بعد أن عجز الدفاع عن إبعاد الكرة القادمة من الركلة الركنية بالشكل المناسب، وصلت الى ريمو فريولر الذي حولها برأسه من خارج المنطقة الى ماريو غافرانوفيتش، فأودعها الأخير برأسه أيضا في الشباك الألمانية (5).

وحاول المنتخب الألماني جاهدا العودة الى اللقاء لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي صلب لفريق المدرب فلاديمير بتكوفيتش الذي نجح وعبر هجمة مرتدة سريعة بعد أن خسر توني كروس الكرة في منتصف الملعب تقريبا في تعزيز النتيجة بتمريرة من شاكيري الى هاريس سيفيروفيتش، فعكسها الأخير الى فرويلر الذي سددها بحنكة فوق نوير (26).

ورد الألمان سريعا مستفيدين من خطأ في السيطرة على الكرة من فابياس شار، فخطفها هافيرتس ومررها الى فيرنر الذي تقدم بها قبل أن يسددها أرضية على يسار يان سومر (28).

وكان روبن غوزنس قريبا جدا من منح ألمانيا التعادل بهدف رائع من تسديدة بالجهة الخارجية لقدمه اليسرى، لكن سومر تألق وأبعد الكرة قبل أن تخترق الزاوية اليسرى العليا (35).

ورغم المحاولات الألمانية العديدة، وأبرزها لكروس في الدقيقة 44 بتسديدة بعيدة هزت الشباك الجانبية، بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

ثم بدأ الألمان الشوط الثاني من حيث أنهوا الأول وكانوا قريبين من هدف التعادل لو لم يعاند الحظ هافيرتس بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيسر (49)، إلا أن لاعب تشلسي الجديد وباير ليفركزون السابق عوض هذه الفرصة وأدرك التعادل بعد مجهود فردي مميز جدا على الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى (55).

إلا أن الفرحة الألمانية لم تدم سوى ثوان لأن نوير انحنى بعد صدتين رائعتين أمام سيفيروفيتش، وذلك بعد أن سقطت الكرة أمام غافرانوفيتش فأطلقها الأخير صاروخية في سقف الشباك (56)، لكن غنابري أدرك التعادل سريعا بتسديدة رائعة بالكعب بعد تمريرة عرضية من فيرنر (60).

© 2020 AFP