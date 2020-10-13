طبيب البيت الأبيض يؤكد أن نتائج فحص فيروس كورونا لترامب "سلبية والرئيس ليس معديا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شرفة البيت الأبيض بعد مغادرته المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع على مدى أيام متتالية لفحوصات "باستخدام أبوت بايناكس ناو"، وهو اختبار سريع، كانت نتائجها "سلبية". ولم يشر الطبيب إلى الأيام التي خضع فيها ترامب لهذا الفحص، لكنه أكد أنه بناء على البيانات التي جمعها فقد خلص إلى أن "الرئيس ليس مُعديا".

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لاتزال صحة الرئيس الأمريكي تثير العديد من التساؤلات مع اقتراب موعد السباق الرئاسي. وأعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي الاثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب الذي كشف قبل عشرة أيام إصابته بفيروس كورونا، خضع "على مدى أيام متتالية" لفحص سريع لكوفيد-19 ونتيجة هذه الفحوصات أتت جميعها سلبية.

وفي بيان مقتضب وملتبس نشره البيت الأبيض، قال الطبيب كونلي إنّ النتيجة السلبية ظهرت بموجب فحص سريع يفتقر إلى الدقّة وليس بموجب الفحص المخبري القياسي الذي يخضع له يوميا مئات آلاف الأمريكيين لتحديد ما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، ما يعني ضمنيا أن نتيجة ترامب لا تزال إيجابية في الفحص المخبري.

ونقل البيان عن كونلي قوله: إنّه "ردّا على سؤالكم بشأن فحوصات كوفيد-19 الأخيرة التي خضع لها الرئيس، بوسعي أن أبلغكم بأنّ النتيجة أتت سلبية على مدى أيام متتالية باستخدام (فحص) أبوت بايناكس ناو".

وشدّد الطبيب على أن تحديد "النتيجة السلبية الراهنة للرئيس" تم بناء على عوامل عدة وليس على نتائج الفحص السريع فحسب.

والفحص السريع هو أقلّ دقّة من الفحص المخبري التقليدي "بي سي آر" (تفاعل البلمرة المتسلسل).

ولم يوضح الطبيب في أية أيام تحديدا خضع ترامب لهذا الفحص، لكنه أكد أنه بناء على البيانات التي جمعها فقد خلص إلى أن "الرئيس ليس مُعديا".

ونشر البيت الأبيض البيان في الوقت الذي كان ترامب متجها فيه على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إلى فلوريدا، حيث سيشارك في تجمّع انتخابي.

فرانس24/ أ ف ب

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